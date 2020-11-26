استشاري: اللقاح الروسي سيكون جاهزا للتصدير في يناير المقبل

قال الدكتور أحمد سعد استشاري أمراض الباطنة المقيم في العاصمة الروسية موسكو، إن اللقاح الروسي "سبوتنك" المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أثبت كفاءته بعد التجارب السريرية بنسبة وصلت إلى 94.2% بعد تجريبه على متطوعين وأخذت فترة التجربة 42 يوم من الحصول على الجرعتين الأولى والثاني.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة عبر برنامج "سكاي بي" في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc” ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن مستوى الكفاءة في اللقاح الروسي مرتفعة وكذلك الأمان وهذا مبشر ولا توجد أعراض جانبية له كما أبلغني بعد الأصدقاء الذين جربوه وكذلك الأجسام المضادة في أجسامهم مازالت أعدادها مرتفعة.

وأكد أن اللقاح لن يحصل على الاعتماد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية كما سيحصل لقاح "فايزر" ولكن سيتم اعتماده من منظمة الصحة العالمية وتحديدا من لجنة اللقاحات المدرجة فيها والمسئول عن اعتماد اللقاحات ومنها لقاح الإنفلوانزا الموسمية.

وتابع: "استلمت المنظمة أبحاث سبوتنك وأثنت على محاولات إنتاج أكثر من لقاح في أمريكا والصين وروسيا لأن العالم يحتاج أكبر عدد من اللقاحات.

وأشار أستاذ أمراض الباطنة بموسكو إلى أن لقاح سبوتنك سيكون متوفرا داخل روسيا في ديمسر المقبل للمواطنين بحسب إعلان وزارة الصحة الروسية ولكن والتوزيع خارج روسيا في شهر يناير المقبل مؤكدا تعاقد شركة فاركو المصرية لتصنيع سبوتنك في شهر إبريل المقبل مطلع الربيع.

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 نهاية عام 2019 في مدينة ووهان الصيني وانتقل من الخفاش إلى الإنسان ومن سوق الحيوانات الحية بالمدينة الصينية المذكورة وانتقل بعدها إلى مختلف أنحاء الصين وفي شهر مارس 2020 أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا بعد انتشار في مختلف دول العالم وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول في أعداد الإصابة والوفيات.