محافظ الفيوم يتفقد عمارات عزل مصابي كورونا وإيواء متضرري الطقس

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وخالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، 3 عمارات تم تجهيزها بمساكن الإسكان الاجتماعي في منطقة "عزبة رشيد"، التابعة للوحدة المحلية بقرية "شدموه"، دائرة المركز.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ المحافظ وجه بمراجعة تجهيزات 3 عمارات، منهما اثنتان معدتان لعزل مصابي كورونا من الحالات البسيطة، وعمارة للطوارئ لإيواء المتضررين من ظروف الطقس السيء إن وجد.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ المحافظ وجه كذلك بمراجعة خدمات الكهرباء، ومواتير رفع مياه الشرب وأدوات المعيشة، وكلف رئيس الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة في المنطقة.

ووجه محافظ الفيوم بضرورة التنسيق بين مسئولي مجلس مدينة إطسا من جانب، ومسئولي التضامن الاجتماعي والصحة من جانب آخر، ليكون الجميع على استعداد لتلقي أي حالة مصابة بفيروس كورونا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، من حيث العزل وتلقي البرنامج العلاجي اللازم، فضلاً عن الاستعداد لتسكين أي حالة قد تواجه أضراراً ناجمة عن حالة الطقس السيىء.

كما افتتح محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، مسجد "رحيم أحمد رحيم"، في قرية "الجعافرة"، التابعة لمركز اطسا، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، وأهالي القرية.

وأدى المحافظ صلاة الظهر في المسجد، لافتاً إلى أنّ المسجد تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 3 مليون و200 ألف جنيه، موضحاً أنه تم افتتاح وإحلال وتجديد 219 مسجداً بالمحافظة منذ عام 2014 حتى عام 2020، بتكلفة تجاوزت 236 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أنّ أعمال الإحلال والتجديد بالمسجد، والمبني على مساحة 400 متر مربع، شملت تطوير المسجد وفرشه، وإقامة مصلى للنساء ودار تحفيظ قرآن ومكتبة.

جاء ذلك بعدما عقد محافظ الفيوم اجتماعاً مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وخالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.