صاحبة لقب أفضل موظفة عربية: زملائي في العمل كانوا خير دعم لي

حصلت المصرية نهى أحمد السيد، على جائزة أفضل موظفة حكومية عربية من قبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومي العربي بدولة الإمارات.

ومن جانبها حرصت الإعلامية إيمان رياض، مقدمة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على شاشة "إم بي سي مصر 2"، أن تكون أول المهنئين للفائزة وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.

وقالت "نهى أحمد"، لبرنامج من "القلب للقلب": "شعرت بسعادة شديدة بعدما وجدت اسمي من ضمن قائمة الفائزين لهذا العام، وتأكدت أن مجهودي لم يضع بفضل الله".

وأضافت: "عرفت بالمسابقة عندما تم الإعلان عنها على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط، وتقدمت فيها على الفور وحصلت على الموافقة من جهة عملي والذين قدموا الدعم الكامل لي".

يذكر أن نهي أحمد السيد تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالديوان العام لمحافظة الإسكندرية، وقام محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، بتكريمها بعد حصولها على جائزة أفضل موظفة حكومية في العالم العربي.