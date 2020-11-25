إياتا: نتائج برامج التدريب على فحوصات كورونا للمسافرين إيجابية ومشجعة

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي، عن أنّ البرامج التجريبية لفحوصات كورونا للمسافرين، تشير إلى نتائج إيجابية ومشجعة تثبت فعاليتها.

ونشر الاتحاد الدولي للنقل الجوي في بيان له، عدة دراسات عن المسافرين، بينها دراسة عن القادمين إلى تورونتو، الذين خضعوا إلى 3 فحوصات: عند الوصول، وبعد 7 أيام من الوصول، وبعد 14 يوما من الوصول، وبلغ معدل الحالات الإيجابية من الاختبار 1% فقط خلال تلك الفترة، مع العلم بأنّ 70% من الحالات التي جرى اكتشافها كانت في الفحص الأول أي عند الوصول.

وعكست نتائج الدراسة احتمال عدم اكتشاف نحو 60 من كل 20 ألف مسافر عند الوصول، وهو أقل بكثير من الانتشار الأساسي للفيروس في كندا.

برنامج الفحص قبل السفر

برنامج الفحص قبل السفر في وجهات مطار ليناتي في ميلانو إلى مطار روما فيوميتشينو، وجرى من خلاله اكتشاف نحو 0.8% من الركاب المصابين بـCOVID-19، وكان هذا المستوى من الإصابة أعلى بكثير من معدل انتشار COVID-19 المبلغ عنه في إيطاليا في ذلك الوقت، لذلك يبدو أنّ الاختبار كان فعالًا للغاية في تحديد المسافرين المصابين، وأنّ الاختبار المنهجي هو أفضل طريقة للكشف عن الحالات التي لا تظهر عليها أعراض وكسر سلاسل انتقال العدوي.

وتنشر نتائج الدراسة الأوروبية قريبا، ومتوقع أن تكون واعدة، حيث تشمل مجموعة من السيناريوهات عالية الكفاءة لآلية الفحوصات.

ويشير السناريو ذات الانتشار المنخفض، حسب بيان الاتحاد، إلى احتمالية ظهور حالات إيجابية غير مكتشفة بنسبة قليلة تصل إلى 5 من أصل 20 ألف مسافر، وترتفع إلى 25 مسافرا بحسب السيناريو ذات الانتشار العالي، إلا أنّ هذه المعدلات لا تزال ضئيلة مقارنة مع معدلات انتشار الفيروس في أوروبا.

وانتهت إياتا من نمذجة نتائج الفحوصات، عبر تقييم المخاطر التي ستبقى حال تطبيق نموذج الفحص قبل الإقلاع، وبفرض أنّ الفحص يحدد بشكل صحيح 75% من المسافرين الحاملين للفيروس مع مستوى انتشار للفيروس بنسبة 0.8% (على سبيل المثال، دولة تشيلي)، فإنّ الخطر هو تواجد 0.06% من الركاب حاملين للفيروس وسفرهم دون اكتشاف ذلك، ما يعني وجود 12 حالة إيجابية لم يتم اكتشافها لكل 20 ألف مسافر قادم.

الفحوصات تعد فعالة للحد من انتشار فيروس كورونا خلال السفر الجوي

وتشير جميع الدراسات إلى أنّ الفحوصات تعد فعالة للحد من انتشار فيروس كورونا خلال السفر الجوي.

وتعليقا على ذلك قال دو جونياك: "تشير البيانات الصادرة عن هذه الدراسات إلى أنّ الفحص الممنهج قد يقلل مخاطر استيراد الفيروس خلال السفر إلى مستويات منخفضة جدا، كما أنّ هذه المنهجية ستقلل في معظم الحالات من المخاطر لتكون مستويات احتمال إصابة الركاب أقل بكثير من نسبة الانتشار في بلد الوصول، وبالتالي لن يكون القطاع سببا في زيادة معدلات انتشار الفيروس في معظم الأماكن، كما نؤكد أنّ كفاءة هذا الأسلوب ستزداد مع تبني حلول تكنولوجية التي تشهد تطورا يوما بعد الآخر، ما يرفع كفاءة الفحوصات".