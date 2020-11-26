أستاذ مناعة: الإجراءات الاحترازية ضد الإنفلوانزا هي نفسها مع كورونا

قال الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة، إن إصابة الشخص بكورونا ومدى تعامل جسده معها يعتمد على القوة البدنية والجهاز المناعة والحمل الفيروسي الذي دخل الجسم والأمراض المزمنة التي يعاني منها.

وقال مصباح خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC" أنهم افترضوا في البدايات أن تطعيم الدرن له دور في تقليل عدد الوفيات في بعض الدول مشيرًا أن هذه الفرضية افترضت أيضًا أن تطعيم الدرن هو الذي يسبب أعراض بسيطة، مضيفًا: "مقدرش اقول ان ده علميا مظبوط".

وتابع: "قد يكون احتمال قائم وقد يفسر قلة عدد الوفيات السنة اللي فاتت وده احد الاحتمالات وده بيعتمد على النقط اللي قولت عليها شخص كبير غير شاب ومريض غير سليم وكمية الحمل الفيروسي وكل ده يضيف او يقلل من حدة الاصابة".

وأوضح مصباح أن التعليمات الاحترازية للكورونا هي نفسها التعليمات الاحترازية للانفلوانزا "الاتنين بيتنقلوا بطريقة واحدة وبيتنقلوا بشكل تنفسي".

ونصح مصباح المواطنين بتناول الغذاء السليم: "وتاخد الحاجات اللي بتحسن من قدرة الجهاز المناعي أي حاجة صفرا فييها فيتامين أ والخضروات الورقية وزيت الزيتون والعسل والبصل والتوم والبروكلي وكل الحاجات دي بتحسن آداء الجهاز المناعي والنوم جيدا بمدة لا تقل عن 7 ساعات لان قلةا لنوم بتاثر على جهاز المناعة بالسلب".

وشدد مصباح على خطورة التوتر والانفعالات: "متنفعلش ومتتوترش ومتنتظرش الاسود لان ده بيطلع هرمونات بتقلل من قدرة الجهاز المناعي".