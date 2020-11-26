مستشار "الصحة" للبحوث: الدراسات الجينية لم تثبت تحورات في فيروس كورونا

قالت الدكتورة نهي عاصم، مستشار وزير الصحة للبحوث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس، إن الحالة الوبائية لفيروس كورونا في أي مجتمع تعتمد على المسؤولية المشتركة بين تصرفات المواطنين والنظام الصحي وأجهزة الدولة المختلفة.

وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الآن" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك استعدادات في النظام الصحي منذ وجود الموجة الأولى للفيروس، عبر تدريب الأطقم الطبية وتحديث بروتوكولات العلاج وتوفير المستلزمات على جميع الأصعدة، وأكدت أن زيادة أعداد مصابي الفيروس مرهون بمدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة في هذا الشأن: "مش عايزين اختلاط مع مصابي كورونا، ونأمل إلى عدم انتقال الفيروس من مريض لآخر".

وأوضحت أن الحالات التي تم حجزها في المستشفيات ومع رصد بيانات العدوى بالنسبة لهم، لم يثبت فارقا ملحوظا في أعراض الإصابة بالفيروس سواء أعراض الإصابة بالجهاز التنفسي أو الهضمي أو مناعي أو جهاز عصبي: "الدراسات الجينية الحديثة لم تثبت تحورات في الفيروس".

وأكدت أن التطورات في البروتوكولات العلاجية تأتي على خلفية متابعة الأبحاث ونتائج الأدوية المطروحة والعقاقير طبقا لمنظمة الصحة العالمية، حيث أنه لم يثبت إيا من العقاقير أثبتت كفاءة عالية وواضحة في الناحية الأكلينيكية، وفي ذلك السياق تم تحديث البروتوكول لوضع بدائل أفضل من الموجودة حاليا.

وأشارت إلى أن نتائج البرتوكول المصري الجديد لعلاج فيروس كورونا مماثل للنتائج التي ظهرت من مختلف مستشفيات العزل، ولذا لا يوجد دواء بعينه أفضل من عقار أخر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102103 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 361 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.