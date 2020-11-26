بعد خروجها من المستشفى.. ميار الببلاوي: الصداقة وقفة وقت الشدة

وجهت الفنانة والإعلاميه ميار الببلاوي، رسالة غير مباشرة لمن وقف بجوارها من الأصدقاء وقت مرضها. ‏

وكتبت "ميار" عبر الفيسبوك: "الصداقة ليست قبول طلب صداقة، أو محادثة على الخاص، الصداقة هي تلك الروح التي تظهر في كلمة طيبة .. دعاء من القلب.. وقفة وقت الشدة".

وتابعت "ابتسامة وقت الفرح.. دمعة وقت الحزن.. حياة وأيُّ حياة..الصداقة مدينة مغلقة، لا يدخلها إلا من يحمل جواز الوفاء.. دى حقيقة".

أعلنت الفنانة ميار الببلاوي مساء الاثنين الماضي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحسن حالتها الصحية وخروجها من المستشفى.

وكتبت الفنانة "اللهم لك الحمد لله فاضل لى نص ساعة وأخرج من المستشفى وأرجع البيت، بس لسه مش مسموح لى بالسفر علشان رجلي، والله ما عارفة أشكركم إزاى على دعواتكم بالشفاء، اللهم أتمم عليا شفاءك لا تنسونى من صالح دعائكم علشان أرجع بقى وحشتونى".

أعلن نجل الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، في 4 نوفمبر، تعرّض والدته لأزمة صحية استدعت احتجازها داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر ابن الببلاوي ويدعي "محمد"، صوراً لوالدته على سرير المرض داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى، وعلق عليها، قائلاً: "أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي، ماما في أمريكا وتعبانة أوي، أسألكم الدعاء لها أرجوكم"، لكنه لم يوضح طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها "الببلاوي".

وكانت "الببلاوي"، قد أعلنت معاناتها من آلام مبرحة قبل 4 أيام عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، وتساءلت عما إذا كان عرق النسا يسبب هذه الآلام من عدمه، حيث كتبت: "هو عرق النسا ده ألمه مميت أوى كده؟ النهارده حسيت بألم رهيب من الصبح لحد دلوقتى، وأنا حرفياً رجلى بتتقطع".

ونفى "محمد" نجل الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، إصابة والدته بفيروس كورونا، بعد شائعات نالت منها خلال الساعات القليلة الماضية، وقال: "ماما ماعندهاش كورونا، ولو عندها مش هاخبي".