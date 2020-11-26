صور.. قوس قزح يزين سماء الإسكندرية

ظهر قوس قزح في سماء الإسكندرية، بعد طقس سيئ ضرب المدينة الساحلية أمس ومستمر حتى غدا الجمعة، حيث هطول الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى حد السيول بالإضافة إلى هبوب الرياح الباردة والرعد والبرق المتوقع أن تتواصل اليوم أيضا.

وعلى الرغم من الطقس السيئ إلا أن سماء الإسكندرية تزينت بأشكال خلابة وقوس قزح، حيث ظهر جمال المدينة الساحلية والذي حرص على تصويره أهالي عروس البحر الأبيض المتوسط.

واعتاد أهالي الإسكندرية على النزول والتقاط الصور التذكارية مع الأجواء الشتوية، على الرغم من البرد والأمطار إلا أن الكورنيش شهد تواجد العديد من الأهالي للتصوير والتنزه في الشتاء.

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية، لأهم مناطق وميادين وأنفاق المدينة، والتي تعرضت لمشكلات تراكم مياه الأمطار خلال النوات السابقة، وذلك لمتابعة أعمال تصريف المياه وفقا للخريطة الجديدة التي تم وضعها أمس لمواجهة النوة الشديدة الحالية التي تتعرض لها الإسكندرية.

وتفقد المحافظ منطقة سور نادي سبورتنج وكوبري كليوباترا وسموحة، لمتابعة أعمال تصريف المياه بها بعد تخصيص عدد من سيارات الشفط والبدالات منعا لحدوث أي تراكمات مثلما حدث في النوات السابقة، موضحا أنه لم يحدث بتلك المناطق أي مشكلات تذكر اليوم، ولم تتعرض أي من الأنفاق والميادين لتراكمات مياه رغم الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم.

تابع الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ أعمال كسح وتصريف تجمعات المياه بنطاق حي العامرية أول وذلك بحضور، واللواء حسام الشيخ رئيس الحي، والجهات المعنية من الصرف الصحي والحماية المدنية.

وتفقد نائب المحافظ جميع المناطق الحيوية بحي العامرية أول، وكذلك الطريق الصحراوي بمنطقة الجراري، حيث جرى متابعة تصريف تجمعات مياه الأمطار والتأكد من تمركز عربات الكسح والطوارئ وجاهزية جميع معدات الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة.