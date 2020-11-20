صور.. قوس قزح يزين سماء الفيوم بعد تساقط أمطار خفيفة

زيّن قوس قزح سماء قرى ومراكز محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، بعدما تساقطت أمطار خفيفة في عدة مراكز بالمحافظة، فيما تسابق الجميع على تصوير "قوس قزح" وقت ظهوره في السماء وتنافسوا حول من يلتقط أفضل صورة.

وتنافس الكثيرون من أهالي قرى محافظة الفيوم، على نشر صور "قوس قزح" التي التقطوها عقب تساقط الأمطار لديهم، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشهدت محافظة الفيوم، طقسًا مُتقلبًا، حيث تنازعت الشمس مع الغيوم كلاهما للسيطرة على السماء، وبدأ اليوم بجو مشمس منذ الصباح، ثم تحوّل فجأة إلى طقس بارد وتلبدت السماء بالغيوم.

في سياق متصل، شهدت مراكز سنورس وطامية وإطسا تساقط خفيف للأمطار لم تستمر سوى لفترة بسيطة لم تتعد الخمس دقائق، ثم توقفت وعادت الشمس لتُضيء السماء بينما زينّها قوس قُزح.

وخرج الأهالي إلى الشوارع للاستمتاع بالشكل الجمالي لـ"قوس قُزح" وليتمكنوا من التقاط بعد الصور لتلك اللوحة الفنية الجميلة التي تكونّت بصنع الخالق حيث إنها لا تتكرر كثيرًا، بينما رفعت محافظة الفيوم درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية خصوصًا بعد تساقط أمطار غزيرة على عدد كبير من باقي المحافظات، وبداية تساقط أمطار خفيفية في مركزي سنورس وطامية.

واستعدت المحافظة للتعامل مع أي حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة المُقبلة طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تُحذر من تساقط أمطار غزيرة وتزداد شدتها خلال الفترة المُقبلة.

وتُهيب محافظة الفيوم، بمواطني المحافظة توخي الحذر خلال السير بسياراتهم على الطرق السريعة بسبب الطقس المتقلب واستعدادًا لأي طوارئ، مُشددة على ضرورة تقليل الحركة بالسيارات بسرعة عالية في حالات تساقط الأمطار بغزارة منعًا لوقوع الحوادث، ولتسهيل شفط تراكمات المياه في الشوارع في حالة هطول أمطار شديدة.