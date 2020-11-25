بالصور.. "قوس قزح" يزيّن سماء المنوفية لمدة ساعة ونصف

شهدت سماء محافظة المنوفية، منذ قليل، ظهور "قوس قزح" الظاهرة الفيزيائية الطبيعية الناتجة عن انكسار ضوء الشمس تزامنا مع سقوط الأمطار في الساعات الأخيرة على المحافظة.

ورصدت "الوطن" بالفيديو والصور، الظاهرة التي استمرت على مدار ساعة ونصف الساعة في ظاهرة لم تحدث طوال هذه الفترة في محافظة المنوفية، وظهرت في قرية كفر طبلوها التابعة لمركز تلا، أثناء هطول الأمطار بقوة على تلك المنطقة.

وتشهد أغلب قرى ومدن محافظة المنوفية، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وطقسا متقلبا طوال اليوم، واستمر هطول الأمطار لعدة دقائق، ثم عاد من جديد سطوع الشمس مرة أخرى.

ومن جانبها أعلنت شركة مياه الشرب بالمنوفية استعدادها لمواجهة سقوط الأمطار بأسطول من سيارات شفط المياه .

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ "التغيرات المناخية أثرت على العالم كله ومصر أيضًا، حيث بدأنا خلال السنوات الأخيرة نشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، وزاد تكرر تلك التقلبات الجوية وبدأنا نشهد أمطارًا غزيرة وعواصف ترابية بصورة كبيرة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنَّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدَرت بيانًا أول أمس بوجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من اليوم الأربعاء وتستمر حتى الجمعة المقبلة، والسبب في هذه الحالة هو وجود منخفض جوي متعمق على شرق البحر المتوسط الذي يؤدي إلي تكون السحب وسقوط الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية.

وتابعت أنَّ تفاصيل هذه الحالة ستبدأ اليوم الأربعاء بأمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد وبدأت بالفعل على مدينة مطروح، والإسكندرية، ومن المتوقع أن تستمر على باقي محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري، دمياط، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، ورفح، وتمتد لمحافظات الوجه البحري بأمطار أيضًا من متوسطة لغزيرة ورعدية على بعض مناطق كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، والقاهرة، أيضًا من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة في بعض مناطق مدن القناة.