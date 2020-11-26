أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. انخفاض طفيف

انخفضت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا بسوق الصاغة في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 26 نوفمبر الحالي، وذلك بعد أن شهد ارتفاع ملحوظ بنهاية تعاملات أمس، وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية، نتيجة لما أحدثه ماراثون الانتخابات الأمريكية من تغيير في الاقتصاد العالمي.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 898 و901 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 786 و788 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 674 و675 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6288 و6304 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وقفزت أسعار الذهب مساء الأربعاء، بعد أنتراجع سعر الدولار، وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1811 دولارا للأوقية، هبط المعدن الأصفر لأقل مستوى منذ 17 يوليو مساء الثلاثاء الماضي، وهبط مؤشر الدولار 0.2% ما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، وارتفع الذهب أكثر من 18% هذا العام بسبب وضعه كأداة لمواجهة التضخم.

نصائح للاستثمار في الذهب

ووجّه أحد تجار المشغولات الذهبية عدد من النصائح للمواطنين الراغبين في الاستثمار في الذهب، والتي يجب اتباعها عند الشراء والتي تتمثل في: إذا كان لدى المستثمر رغبة في شراء الجنيهات الذهب، فيجب الحرص على أن تكون من عيار 21، لأنه العيار الأكثر تداولا للشراء في الأسواق، كما أنّه العيار المعترف به من مصلحة الدمغ والموازين.

كما وجّه التاجر نصيحته للمستثمرين بالحرص على شراء السبائك الذهبية، والبعد قدر الإمكان عن شراء المشغولات الذهبية، والتي تتأثر عند بيعها بثمن المصنعية، كما يجب أن تكون ذات عيار 24، ولتجنب ارتفاع قيمة المصنعية، يمكن تفادي ذلك بشراء الغوايش في حالة اللجوء إلى المشغولات الذهبية، لأنها أقل مصنعية من المشغولات الأخرى، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر حسب تقديره.

ويلجأ الكثير إلى الأونلاين عند الشراء، ما يعرضهم إلى النصب في كثير من الأحيان، عند بيع المصوغات الذهبية أونلاين بنسبة كبيرة نصب، ولا يمكنها تقديم أي فواتير أو إثبات على عيار السبيكة.

وقدّم نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، نصائح للمواطنين عند شراء الذهب، من خلال حديثه لـ"الوطن"، قائلا إنّه يجب متابعة الذهب وشرائه وقت التراجع في أسعاره قبل ارتفاعه مرة أخرى.