الذهب يرتفع جنيهين وتجار ينصحون بالشراء خلال الفترة الحالية

ارتفعت أسعار أعيرة الذهب في تعاملات سوق المال، اليوم الخميس، بقيمة جنيهين، عقب تراجع كبير خلال 5 أيام بقيمة 27 جنيهًا.

وتراجع الذهب، أمس الأربعاء، مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميًا وتفاؤل إزاء لقاحات لفيروس كورونا، ما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1805 دولارات للأوقية (الأونصة).

وارتفع الذهب أكثر من 18 بالمئة هذا العام، بفضل وضعه كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي حفزه إطلاق برامج تحفيز مالي ضخمة عالميا.

ويترقب مستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقال الدكتور وصفى واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن سوق الذهب سيظل "مذبذب" بين الارتفاع والانخفاض حتى النصف الثانى من شهر يناير المقبل، وبعدها تتضح الرؤى، إلا أن المعدن النفيس يتجه نحو مزيد من الخسائر حتى نهاية 2020، إذا عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

وأظهرت تقارير إيجابية بابتكار شركتي "فايزر" و"مودرنا" للقاحين لفيروس فيروس كورونا تصل فاعليتهما إلى 95%.

ونوه إلى أن المعدن الأصفر يصعد نتيجة عدم الاستقرار وغياب الشفافية عالميًا، وكان الرابح الأكبر فى ظل كل الظروف الاقتصادية والسياسية التي يعيشها العالم، وهو ما حدث في أزمة فيروس كورونا التي تراجعت معها معظم بورصات الأسهم والعملات عدا الذهب الذي حقق أرقامًا قياسية ووصلت الأونصة إلى رقم تاريخي عند مستوى 2074 دولار منتصف أغسطس الماضي، وقفز الجرام أكثر من 1000 جنيه لأول مرة على الإطلاق.

ونصح "وصفي" المواطنين بضرورة الشراء خلال تلك الفترة، خاصة السبائك وعيار 21، لافتًا إلى أن ادخار الذهب حافظ للقيمة وفي كل الحالات المواطن مستفيد في ظل تراجع سعر الفائدة وركود العقارات.

وتوقع صعود أسعار الذهب بعد النصف الثاني من يناير من العام الجديد لعدة أسباب، منها زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الدول، بالإضافة إلى عودة دول أخرى إلى تطبيق إجراءات الإغلاق الجزئي، وحظر حركة المواطنين، تجنبًا لانتشار الفيروس مرة أخرى وارتفاع عدد حالات الزواج في الهند خلال شهري ديسمبر ويناير من كل عام، وهو ما يرفع الطلب على الذهب خلال هذه الفترة، حيث تستحوذ الهند على نحو 13% من حجم الطلب العالمي على الذهب خلال هذه الفترة فقط.