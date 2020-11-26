آبي أحمد: انتهت مهلة الاستسلام وبدء الهجوم على تيجراي

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس، أن مهلة الاستسلام التي منحتها حكومته لمقاتلي إقليم تيجراي شمالي البلاد انتهت، معلنًا إعطاء الجيش أوامر بالتحرك نحو عاصمة الإقليم.

وأعلن "أحمد" في وقت سابق من هذا الأسبوع منح قادة الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي مهلة 72 ساعة للاستسلام، وإلا واجهوا هجومًا كبيرًا.

وانتهت المهلة، أمس، دون أن يبدي قادة تيجراي أي رغبة بالاستسلام، لا بل إنهم قالوا إنهم مستعدون للموت، ويبدو أن الجهود الإفريقية والدولية فشلت في نزع فتيل الأزمة المتصاعدة بشدة في الإقليم، منذ مطلع نوفمبر.

ورفضت أديس أبابا جهود الوساطة الإفريقية، مؤكدة عدم نيتها الدخول في محادثات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تعتبرها إدارة منشقة.

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن آبي أحمد قوله إنه أعطى الجيش الضوء الأخضر لبدء التحرك نحو ميكيلي، عاصمة تيجراي، وطالب السكان بالتزام منازلهم، حفاظا على سلامتهم.

وكتب آبي أحمد في تغريدة على "تويتر" إن الهجوم وصل إلى مرحلته الأخيرة"، وأضاف: "انتهت المهلة الممنوحة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الإجرامية للاستسلام سلميًا، ووصلت حملتنا لفرض القانون إلى مرحلتها الأخيرة"، وقال إن آلاف المقاتلين استسلموا بالفعل.