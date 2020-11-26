تفاصيل "حكومة ظل الغد".. 25 لجنة نوعية لبناء مؤسسي يدار بنظام الفريق

أولوية قصوى تعطيها قيادات حزب الغد، للبناء المؤسسي للحزب ومحاولة تقديم نموذجا لبقية الأحزاب من خلال تشكيل "حكومة ظل" حيث قرر موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب وضع مخططًا زمنيًا لاستكمالها خلال العام المقبل 2021، كما كلف المستشار السياسي للحزب بوضع خطة إعادة هيكلة وتحول بحزب الغد إلى المؤسساتية.

كان رئيس الغد قد قرر تشكيل حكومة ظل للحزب من 25 لجنة نوعية متخصصة، بالإضافة إلى 10 لجان حزبية عامة لتسيير العمل داخل الحزب.

الأحد.. تدشين لجنتي الطاقة والمواطنة

قرر "موسى"، استكمال حكومة الظل لحزب الغد الليبرالي حيث تقرر تدشين لجنتي الطاقة والمواطنة، في 29 نوفمبر الجاري، بالمقر المركزي للحزب بوسط القاهرة.

اليماني يرأس لجنة الطاقة

تعد لجنة نوعية متخصصة ضمن حكومة الظل لحزب الغد ، ويرأسها الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي السابق لوزارة الكهرباء، ورئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة، وعضو مجلس نقابة المهندسين المصرية، ولها ثلاث نواب كبار مهندس محمد الشاذلي خبير الكهرباء والمهندس محمود عبد الرازق خبير البترول والدكتور فراج الصعيدي خبير الطاقة النووية ومقرر عام اللجنة هو خبير الكهرباء المهندس محمد سليم، وتضم اللجنة كل خبراء الكهرباء والبترول والطاقة النووية بالحزب.

نبيل عزمي يرأس لجنة المواطنة

يعد لجنة عامة مركزية برئاسة المستشار نبيل عزمي المحامي بالنقض وعضو مجلس الشوري السابق، ونواب رئيس اللجنة هم عادل عصمت الكاتب والباحث السياسي المعروف في شؤون المواطنة، ونائب رئيس الحزب للشؤن السياسية والدكتور محمد يوسف مساعد أول الغد للمشروعات و تضم اللجنة في عضويتها كل كتاب الحزب ومثقفيه المعنيين بنشر وترسيخ ثقافة المواطنة.

لجنتان مركزيتان للإعلام

في 22 نوفمبر دشن حزب الغد، لجنتين مركزيتين للإعلام بالحزب، إحداهما متخصصة موازية لوزارة الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي عبدالنبي عبدالستار، ولجنة عامة للتسويق الإعلامي والإلكتروني برئاسة الإعلامي الكبير حاتم برهام، وتضم اللجنتين في عضويتهما 30 قيادة صحفية وإعلامية من قيادات الغد.

وكان عادل عصمت المتحدث الإعلامي لحزب الغد، قال في تصريحات صحفية سابقة أن الحزب اتجه لتأسيس حكومة الظل نظرا لأن الأحزاب المصرية تفتقر في معظمها للمؤسساتية وللفكر المؤسسي، ولا تدار بنظام الفريق ووفق مبدأ المسؤولية الجماعية، مشيرا إلى أن غياب المؤسساتية أهم سبب ضعفها وإخفاقها طوال الوقت وعدم تأثيرها وفشلها في الوصول إلى جمهور الناخبين، وانشغالها بالصراعات الداخلية التي تنجح غالبا في شل حركتها وتقويض نموها وهدمها وهو ما يرسخ لفراغ سياسي هو الأخطر على أمن مصر القومي.

وأشار المتحدث الإعلامي لحزب، إلى اهميه استكمال البناء التنظيمي للأحزاب المصرية جميعها وضرورة الاهتمام ببناء وتشكيل كل حزب لحكومة الظل داخله، مضيفا أن الحزب السياسي الذي لا يوجد به لجان نوعية متخصصة توازي وزارات الدولة والتي يطلق عليها (حكومة الظل) ليس حزبا سياسيا بالأساس، حيث يفتقد إلى أهم أركان وأسس وأهم مكونات الحزب السياسي.