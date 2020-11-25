فوز مرشحي حزب النور بمقعدين دائرة الدخيلة في الإسكندرية

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة السادسة "الدخيلة" في الإسكندرية، من فرز أصوات الناخبين بكل اللجان البالغ عددها 228 لجنة فرعية.

ويحق لـ796 ألف و987 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الدائرة السادسة، حضر منهم 95 ألف و917 ناخبا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 87 ألف و860 صوتا، والباطل 8057 صوتا.

حصل المرشح أحمد خليل خير الله "حزب النور"، على 64 ألف و653 صوتا، وأحمد عبدالحميد الشريف "حزب النور" بـ58 ألف و646 صوتا، ليحسما المقعدين المتبقين بالدائرة.

فيما حصل محمد عبدالناصر "مستقبل وطن"، على 30 ألف و101 صوتا، ومصطفى الطلخاوي "مستقبل وطن"، على 25 ألف و614 صوتا.

كان كل من رزق راغب ضيف الله وحسين العقاري مرشحي "حزب مستقبل وطن"، فازا بمقعدين من أصل 4 بدائرة الدخيلة، وذلك من الجولة الأولى للانتخابات.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات بالإسكندرية 3 ملايين و813 ألف و072 ناخبا، موزعين على 331 مقرا انتخابيا و1083 لجنة فرعية على مستوى دوائر المحافظة.

وكان يتنافس 26 مرشحًا في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدا فرديا بـ5 دوائر بالنظام الفردي، هي "الدخيلة، المنتزه، سيدي جابر، محرم بك، الرمل".