عاجل.. "الشرق": وفاة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني

قالت عائلة زعيم حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، إنه توفي قبل قليل عن 84 عاماً، إثر وعكة صحية، وذلك حسبما أفادت فضائية "الشرق" الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأصيب الصادق المهدي بفيروس كورونا في أكتوبر الماضي، ونقل لتلقي العلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، أعرب عن أمانيه بتعافي الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي من الإصابة بفيروس كورونا وعودته للبلاد لاستكمال عملية بناء الوطن، مؤكدا أن الصادق المهدي من أعمدة الحركة الوطنية السودانية ومن كبار حكمائها.