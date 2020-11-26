كشف غموض اختفاء فتاة مريضة نفسيا بالخانكة: كانت عند خالتها بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من كشف ملابسات واقعة تغيب فتاة مريضة نفسيًا بالخانكة، حيث تبين أنها كانت مقيمة لدى خالتها بمحافظة الإسكندرية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد محمد حسني، رئيس فرع البجث الجنائي بالخانكة، بلاغًا من المدعوة "س. ص. ب"، 36 سنة، ربة منزل ومقيمة الجبل الأصفر – دائرة المركز، بتغيب نجلتها المدعوة "ن. ع. ن" 19 عامًا، عن المنزل منذ 20 من الشهر الجاري، وأضافت أن نجلتها مريضة نفسيًا تعاني من انفصام في الشخصية، ولم تتهم أحدًا أو تشتبه في غيابها جنائيًا.

وأُخطر اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتم تشكيل فريق بحثى شارك به المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة.

وحضرت المبلغة لديوان المركز، اليوم، وبصحبتها نجلتها المُبلغ بغيابها، وقررت بأنها كانت مقيمة رفقة خالتها بالإسكندرية خلال فترة غيابها، وأنها عادت من تلقاء نفسها.

وبسؤال المذكورة رددت ذات المضمون، وتم اتخاذ إجراءات كشف البحث عن المتغيبة في حينه، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.