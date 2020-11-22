أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض واقعة اختفاء فتاتين

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة اختفاء فتاتين من قرية كفر طحا مركز شبين القناطر، حيث خرجتا للعمل يوم الخميس الماضي ولم تعودا حتى الآن.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شبين القناطر بتلقيه بلاغا بتغيب كل من إسراء حمدي وإنجي النحال 17 سنة، من قرية كفر طحا خلال خروجهما للعمل وعدم عودتهما.

تشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية، حيث بدأ رجال المباحث في وضع خطة بحث هادفة للوصول لمصير الفتاتين وخط سيرهما خلال خروجهما من القرية.

وبسؤال والد المتغيبة إسراء حمدي، أكد أن ابنته خرجت منذ الساعة السابعة صباحا يوم الخميس الماضي لتذهب للعمل ولم تعد حتى الآن، مشيرا إلى أنه قام بالسؤال عنها عند الأقارب والأصدقاء ولم يعثر عليها.

وأضاف أن ابنته خرجت للعمل في موعدها الطبيعي يوم الخميس، ولم تعد وكانت بصحبتها إحدى صديقاتها تدعى إنجي النحال، ولم تعد هي أيضا، مشيرا إلى أنه لم يصل إلى أي معلومة عن ابنته.

وفي سياق متصل، نشر عدد من رواد التواصل الاجتماعي على صفحات مدينة شبين القناطر صوراً للفتاة المتغيبة لمساعدة أهلها في الوصول إليها، وسط دعوات الكثيرين بعودتها بسلامة وأمان.