"مياه أسيوط" تطلق مبادرة "القطع الموفرة" لصيانة دور العبادة

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، مبادرة القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه، ضمن مشروع "كل نقطة بتفرق"، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، برعاية الشركة القابضة للمياه، لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس؛ للحد من الإهدار والإسراف والدعوة الجادة إلى ترشيد الاستهلاك، وتعديل الأنماط والعادات الاستهلاكية للموارد الطبيعية المحدودة.

وأوضح محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، أن مبادرة تركيب "القطع الموفرة" تسهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تتراوح من 30 إلى 50% من استهلاك المياه، من خلال الحملة القومية لترشيد المياه، التي أطلقتها الشركة القابضة للمياه بجميع شركاتها التابعة على نطاق الجمهورية.

ونوه "عبدالغفار" إلى أن الشركة عملت حصرا لجميع دور العبادة من مساجد أهلية وكنائس بكل مركز، باعتماد المسؤولين بالمحافظة، والذي وصل عددهم إلى 1000 مسجد أهلي وكنيسة، بالمرحلة الأولى لمبادرة تركيب القطع الموفرة.

وأضاف رئيس مياه أسيوط، أنه سيتم إصلاح أي أعطال موجودة بمصادر المياه في المساجد والكنائس، بمعرفة فرق السباكة المكلفة بتركيب القطع الموفرة بكل فرع وشبكة مياه، على أن تقاس كمية استهلاك المياه قبل تركيب القطع الوفرة وبعدها، من خلال القراءة الموجودة بالعداد.

وأكد محمد صلاح الدين، نشر بوسترات توعوية موحدة من الشركة القابضة على مستوى جميع الشركات التابعة، بجانب كل القطع الموفرة التي ركبت للارتقاء بالفكر التوعوي الثقافي، الأمر الذي يعود بإيجابية على المواطنين أنفسهم، ومن ثم الصالح العام الذي سيضمن استدامة الموارد المحدودة القائم الأساسي للبرامج التنموية.

وأشار "عبدالغفار" إلى شمول المبادرة للهيئات الحكومية والمدارس والمعاهد في الآونة المقبلة، بعد جني ثمار ترشيد الاستهلاك المنطلقة بجميع دور العبادة بمحافظة أسيوط، كسبيل ممهد للتنمية المستدامة.