محافظ أسيوط يتفقد تطوير كورنيش النيل ومحطة مياه "التشيكي"

واصل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية المفاجئة، بتفقد أعمال تجميل وتطوير سور محطة مياه "التشيكي"، وامتداد كورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير كورنيش النيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التي توجهها الدولة للصعيد.

رافق المحافظ، خلال الجولة، المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط.

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال تطوير وتجميل سور محطة مياه التشيكي، وتابع معدلات التنفيذ بتعلية أسوار المحطة وتركيب الأسوار الحديدية وبدء تركيب أعمال الكهرباء، واستمع إلى شرح لبعض مقترحات التجميل والتطوير وأعمال توسعة الشارع لاضفاء منظر جمالي على كورنيش النيل ومنع الاختناق أو الزحام المروري بالشارع.

وأكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال لاستكمال أعمال تطوير شارع "الثورة" وكورنيش النيل واستكمال رصفه، لافتاً إلى أن أعمال التطوير تشمل شارع "الثورة" من نهاية شارع "الهلالي" حتى ميدان "الحرب والسلام"، ودهان الأسوار بعلم مصر، ودهان البلدورات وتركيب بلاط الأرصفة وتركيب سلات القمامة بالأعمدة ودهان محولات الكهرباء بأشكال ولوحات فنية جميلة.

وشدد "سعد" على تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة طبقاً للاشتراطات الهندسية المطلوبة، مع مراعاة المقاييس الفنية، وذلك لرفع كفاءة الطرق وتحسين حالتها، لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتجميل قرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، بالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية، وتفعيلاً للمشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية والطرق.