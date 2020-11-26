التعليم: 800 مليون جنيه تكلفة امتحانات الثانوية والدبلومات بسبب كورونا

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن تكلفة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية تصل إلى حوالي 800 مليون جنيه، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتجهيز اللجان الامتحانية على أعلى مستوى ممكن لحماية الطلاب.

وذكر، أن هناك إجراءات يتم تنفيذها باللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال تركيب بوابات تعقيم أمام اللجان وتطهير اللجان من الداخل وتعقيم دورات المياه، وتوفير جميع أدوات التطهير والتعقيم داخل كل لجنة على حدة.

وأكد "مجاهد"، فى تصريحات لـ"الوطن"، أن امتحانات الدبلومات الفنية في مواعيدها المحددة آواخر مايو المقبل، ولا نية على الإطلاق لتأجيلها حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

وأوضح أن جميع طلاب التعليم الفني ملتزمون تمامًا بحضور الحصص النظرية والعملية بالمدارس، منوهًا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر وربطها بسوق العمل.

وشدد "مجاهد"، على ضرورة التزام جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات الطبية بالمدارس طوال اليوم الدراسي وعدم نزعها، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم من عدوى فيروس كورونا، لافتًا إلى أن جميع المدارس تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتطهير دورات المياه وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل الفصول وأثناء طابور الصباح.

وأوضح نائب الوزير، أن هناك ضوابط خاصة بالمدارس يتم تطبيقها حال سقوط الأمطار فى أكثر من محافظة، مؤكدًا أن منح طلاب المدارس إجازات خلال فترة سقوط الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، مسؤولية المحافظين حسب ظروف كل محافظة.

ولفت إلى أن هناك تعليمات لمديري المدارس تضمن تطبيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حرصًا على سلامة الطلاب، منها توعية التلاميذ وإحكام غلق النوافذ فى الفصول، وعدم تواجد الطلاب فى أماكن مرتفعة، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه وخروجهم ونزولهم من الطوابق العلوية بشكل منتظم مع تفعيل المتابعة اليومية، وتواجد المعلمين مع الطلاب والابتعاد عن أسلاك الكهرباء.