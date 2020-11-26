حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة.. الأمطار تصل القاهرة الجمعة

كشفت نماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، التوقع بسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وشمال سيناء، وقد تصل إلى القاهرة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر اليوم الخميس.

أكد المركز أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وشمال سيناء، وقد تصل إلى القاهرة يوم الجمعة.

وطالبت وزارة الري بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وقالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنّ مركز التنبؤ يصدر تقريرا كل 72 ساعة، ترصد مناطق سقوط الأمطار وكميتها بدقة عالية، كما يصدر تعليماته لقطاعات الوزارة باتخاذ المطلوب من استعدادات أو رفع حالة الطوارئ.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الاستنفار العام بأجهزة وقطاعات الوزارة لاستقبال موسم الأمطار والسيول، ومواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بالمحطات.

وكلف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، القطاعات والهيئات والإدارات المركزية التابعة، بمواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بمحطات رفع المياه، وتوفير وحدات الطوارئ المتنقلة والجاهزة لنشرها في المناطق المتوقع تساقط الأمطار بها، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية لتأمين خطوط التغذية الكهربائية المغذية لهذه المحطات.

وشهدت العديد من مناطق القاهرة امس تساقط أمطار متوسطة الشدة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ببدء موجة الطقس السيئ الساعة الثانية ظهرًا، إذ بدأت الأمطار الغزيرة على الساحل الغربي بأكمله "الإسكندرية - مطروح - السلوم"، كما ازدادت حدة الأمطار لتشمل الدلتا بأكملها، لتتقدم تدريجيًا شرقًا فتشمل مدن القناة وسيناء والسواحل الشرقية لتكون غزيرة ورعدية.