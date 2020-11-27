للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. خطوات تجديد البطاقة الشخصية

قال مصدر حكومي، باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، في تصريحات لـ"الوطن" إنه يجب على العاملين غير المنتظمين المنتهية بطاقاتهم الشخصية، الإسراع في تجديدها حتى يتمكنوا من صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتستعرض "الوطن"، خطوات ومستندات تجديد البطاقة الشخصية، على النحو التالي:

خطوات تجديد البطاقة الشخصية

يتم التوجه للسجل المدني التابع لعنوانك.

شراء استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي.

ملء البيانات المطلوبة للعنوان والمؤهل والعمل وبيانات الوال والوالدة.

اختيار خانة تجديد البطاقة الشخصية.

المستندات المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية

تقديم المستندات المطلوبة الخاصة بالبطاقة القديمة المنتهية ووثيقة الزواج في حال إضافة خانة الزواج وإثبات المؤهل الدراسي لإضافته بالبطاقة، وإثبات من جهة العمل للعاملين، وفي حال تغيير مقر الإقامة يتم نتقديم إبصال غاز أو تليفون حديث.

تصوير صورة شخصية جديدة لبطاقة الرقم القومي.

تقديم الاستمارة وأخذ إيصال الاستلام واستلامها في الوقت المحدد.

طريقة تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيًا

كما يمكن تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية من هنـــــــا.

خطوات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

بعد أن يتم حصر أسماء المستحقين لمنحة العمالى غير المنتظمة، يستقبل العامل من وزارة الإتصالات بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، رسالة نصية عبر الهاتف المحمول قبل ميعاد الصرف بـ48 ساعة، لإخبار المستحق بالموعد المخصص له لصرف المنحة، ويقوم العامل غير المنتظم المستحق صرف المنحة التوجه لماكينات الصراف الآلي في الموعد المحدد الذي تم إبلاغه عبر الرسالة النصية، ثم يقوم المواطن باستخدام كارت ATM مسبوق الدفع الخاص باستلام المنحة.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد وجه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بالعمل على سرعة البدء في إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.