الأول من نوعه.. تشغيل مركز خدمات تميز التجار في كفر الشيخ

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة، بدء التشغيل لمركز خدمات تميز التجار بالغرفة، تحت رعاية الاتحاد العام للغرف التجارية، ووزارة التجارة والصناعة، ودعم وزاراتي الاتصالات والتنمية الإدارية.

ووفق بيان صادر عن الغرفة اليوم، فإن المركز يعد الأول من نوعه في محافظة كفرالشيخ، يقدم خدمات حكومية للتجار (غرفة تجارية _ سجل تجاري _ ضرائب دخل _ ضرائب قيمة مضافة _ السمسرة العقارية والوسطاء العقارين".

ويعد مركز تميز لخدمات التجار بمثابة مفهوم جديد في عالم التجارة، ويعتبر همزة الوصل بين التجار والخدمات الحكومية المختلفة، ويجمع الخدمات كافة، التي يمكن أن يحتاجها التاجر في مجال ممارسة التجارة (بدء نشاط – الاستمرار في النشاط – غلق النشاط)، ويميزه أنه يركز في المقام الأول على رضاء عملائه من التجار.

يذكر أن الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، تطور من خدماتها خلال الفترة الماضية لخدمة التجار، فضلا عن تنظيم لقاءات دورية للاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها، بالإضافة الى تنظيم معارض لضبط الرقابة على السلع والأسواق.