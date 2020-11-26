وزارة التخطيط تعقد برنامج المفاهيم التخطيطية بالمدن والمراكز والمحافظات

تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة العاملين بالتخطيط في الإدارات المحلية والمديريات على مستوى محافظات مصر كافة تحت عنوان "برنامج المفاهيم التخطيطية بالمدن والمراكز والمحافظات" خلال الفترة من نوفمبر إلي ديسمبر 2020 وذلك في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام وتحسين حياة المواطنين وبالتعاون مع مشروع "اصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي" الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

ومن جانبها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا البرنامج يهدف إلي ربط الخطط المحلية برؤية مصر 2030 وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة على المستوى القومي إلي جانب رفع قدرات المتدربين على تحديد الفجوات التنموية على مستوى المحافظة والمركز والقرية، مع رفع قدرات المتدربين على متابعة تنفيذ المشروعات بما يحقق الأهداف التنموية المستهدفة، متابعه أن التدريب يراعي السياق التخطيطي الخاص بإدارات التخطيط بمديريات الخدمات وكذلك بالمدن والمراكز بالمحافظات، مضيفة أن البرنامج يتطرق إلي التعريف بماهية المنظومة المتكاملة لمتابعة الخطة الاستثمارية.

وأوضح د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط أنه تم تنفيذ المرحلة الأولي من التدريب خلال الفترة من 8 إلي 19 نوفمبر 2020 في ثماني محافظات بمشاركة 219 متدرب، وأضاف كمالي أن أهمية رفع كفاءة العاملين بإداراتي التخطيط والمتابعة على مستوي مديريات الخدمات والمدن والمراكز فيما يتعلق بتقديم المفاهيم التخطيطية العامة تكمن في أن يكون لديهم القدرة على رسم العلاقات والتشابكات المختلفة خلال عملية إعداد الخطة، وكذا أن تصبح لديهم القدرة على الربط بين الشق المالي والأثر التنموي لتلك المشروعات الاستثمارية. وأشار كمالي إلي أن الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي تتمثل في أن يكون المتدربين بنهاية البرنامج قادرون علي مناقشة مفهوم التنمية والتخطيط وأهمية التخطيط الكفء في تحقيق التنمية، وأن يستطيع تحديد مستويات ومراحل وأنواع الخطط والعلاقة بينهم، إضافة إلي أن يتمكن المتدرب من إجراء "تحليل الفجوة" والمؤشرات المرتبطة به، فضلًا عن أن يتمكن من تحديد أولويات التنمية المحلية/المكانية مع إمكانية قياس الأثر التنموي للمشروعات، علي أن يتمكن من المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية واختيار المشروعات الافضل، متابعًا أن المتدرب سيتمكن كذلك من خلال التدريب من إعداد خطة استثمارية سنوية، وأن يظهر إتجاه إيجابي نحو أهمية استخدام المناهج العلمية في إعداد الخطط ومتابعتها.

وبلغ عدد المتدربين 219 متدرب بإجمالي 17 متدرب من محافظة دمياط ، 25 متدرب من الإسكندرية، 33 متدرب من محافظة الجيزة، 41 متدرب من محافظة البحيرة و14 متدرب من الأقصر، و21 من القليوبية ، و23 من قنا و 18 من الفيوم.