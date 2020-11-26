صورة.. أحمد جمال يتعاون مع نادر حمدي في أغنية جديدة

أعلن الفنان نادر حمدي، عن تحضيره لأغنية جديد تجمعه بالفنان أحمد جمال، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشر "حمدي" صورة جمعته بالفنان أحمد جمال داخل كواليس تسجيل الأغنية الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "أغنية جديدة إن شاء الله مع الفنان أحمد جمال قريبًا".

يُذكر أن الفنان أحمد جمال يستعد لتحضير عمل فني جديد يجمعه مع المطرب الشعبي حكيم، وسيتم الإعلان عنه قريبًا، حيث كانت آخر أعماله الفنية أغنية "كل سنة وأنت طيب" على يوتيوب، ومن قبلها أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي طرحها بالتزامن مع مسلسل الاختيار.

كما طرح "جمال"، مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، إذ قام بتشويق جمهوره عبر تويتر قائلًا: "من غير مجاملة‬⁩.. من ألحاني وكلمات الشاعر الكبير أمير طعيمة وتوزيع صديقي المبدع محمد شفيق، هتسمعوا حاجة مختلفة".

وعلّق المطرب أحمد جمال مؤخرًا على قرار منع أغاني المهرجانات، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها تقدر تمنع أغاني المهرجانات، إحنا دلوقتي في عالم مفتوح، وبنتكلم دلوقتي عن فكرة المنع وبعد كده طرق المنع، لكن السؤال هنا هل أنا همنع علشان المهرجان مُضر مثلا أو بياخد الأجيال اللي جاية في حتة معينة؟، ولكن هل لما المهرجان يتمنع الأجيال مش هتلف وراه علشان تسمعه؟".

وأضاف "جمال"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن لكل مقام مقال، يعني هل مثلا أغاني المهرجانات بتنافس الأغاني بتاعتنا في الشكل والمضمون؟، أكيد هما ليهم منطقة واحنا لينا منطقة أخرى.

وتابع، "أتوقع لما شخص ييجي ينام وعاوز مزيكا حلوة علشان ينام وهو بيسمعها أكيد مش هيشغل مهرجان، إنما واحنا رايحين فرح بنحب نسمع مهرجانات في وسط الأغاني الكتير اللي شغالة من أغانيا أو أغاني أي حد غيري هنبقي عاوزين نسمع مهرجانات".

واستطرد، "كل شكل من الأغاني الموجودة له مكانه، يعني الأغاني اللي بتتغني في الفرح غير اللي بتتغني على مسرح الأوبرا، وأنا مش ضد الفكرة ولكن هو المهرجانات شكل من أشكال الغناء".