قياس درجة الحرارة بهاتف هواوي في أقل من ثانية لمواجهة كورونا

حصلت شركة "هواوي" الصينية على براءة اختراع، تتعلق بقياس درجة حرارة الجسم بواسطة الهواتف الذكية، وذلك بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقال موقع مجلة "فوربس" الأمريكية إن براءة الاختراع هذه تأتي في وقت مناسب للغاية، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا متوفرة في أحدث هواتف الشركة.

وأشارت "فوربس" أن "هواوي" كانت قد تقدمت بطلب تسجيل براءة الاختراع يوم 31 مارس الماضي، حيث تعتبر درجة الحرارة في جسم الإنسان من المؤشرات البارزة التي تشير إلى إمكانية إصابته بفيروس كورونا، وتابعت "فوربس": "سيكون بإمكانك التحقيق من درجة حرارتك في أقل من ثانية باستخدام الهاتف الجديد لهواوي، ميت 40 آر إس بورشيه ديزاين".

وتقول هواوي إن مستشعر قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء موجود في الكاميرا الخلفية للهاتف.وتابعت: "أثناء الاستخدام، يمكنك ببساطة حمله على معصمك أو جبهتك وسيقوم بحساب درجة الحرارة على الفور. يمكنه قياس درجة حرارة الأشخاص والأشياء". وكان عدد من الأشخاص اكتشفوا هذه الخاصية بمفردهم، إلا أن براءة الاختراع لم تظهر إلا خلال الساعات القليلة الماضية.