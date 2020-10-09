تعاون بين "الاتصالات" و"هواوي" لتطوير الخدمات وبناء القدرات

بحث، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، مع وفد شركة «هواوى»، برئاسة رايان دينج، المدير التنفيذى بالشركة، تعزيز التعاون بين الوزارة والشركة العالمية فى عدد من المجالات؛ أبرزها تطوير خدمات الاتصالات والإنترنت، وبناء القدرات، ودعم ريادة الأعمال، وإنشاء مراكز البيانات، كما تم استعراض التعاون بين «هواوى»، والشركة المصرية للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بشأن تجهيز معمل إبداع تكنولوجى متطور للحوسبة، وتحليل البيانات، داخل مجمع إبداع قصر السلطان حسين كامل.

وشهد اللقاء متابعة ما تم تنفيذه فى إطار اتفاقية التعاون بين المعهد القومى للاتصالات، وشركة هواوى العالمية لتدريب ١٠ آلاف متدرب على تكنولوجيات التحول الرقمى؛ حيث تم تدريب نحو ٣٠٠٠ متدرب من محافظات مختلفة على المستوى المتقدم من تلك البرامج، من خلال التدريب الحى التفاعلى، وحصل ١٠٠٠ متدرب منهم على شهادات دولية فى مجالات التحول الرقمى، ومن المتوقع أن يصل إجمالى عدد المتدربين، قبل نهاية العام الحالى، إلى ما يزيد على ٥٠٠٠ متدرب.

"طلعت": إيجاد فرص عمل للكوادر التى تدربت على تكنولوجيا التحول الرقمى

وأكد وزير الاتصالات أن «هواوى» شريك استراتيجى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، حيث يتم التعاون بين عدد من الجهات التابعة للوزارة والشركة العالمية فى مجال بناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، موضحاً أهمية إيجاد فرص عمل وتوظيف للكوادر البشرية التى حصلت على التدريب، وأن التدريب على تنمية المهارات اللازمة لتمكين المهنيين المستقلين سيتم تعميمه على جميع المنح التدريبية التقنية التى تقدمها الوزارة.

وأكد رايان دينج، المدير التنفيذى بشركة هواوى، أن الشركة تقدر الشراكة الاستراتيجية التى تجمعها مع مصر، وتثمن الدعم الذى تتلقاه من وزارة الاتصالات، وتتطلع دوماً للارتقاء بالتعاون بين الجهتين.