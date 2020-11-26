"المالية": 46 ألف ممول استفادوا من إعفاءات "التجاوز عن مقابل التأخير"

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ 46 ألفًا و475 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى 18 نوفمبر الحالي، حيث سددوا 7.2 مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.

وأوضح وزير المالية، في بيان صادر اليوم، أنَّ ذلك يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا» ويُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعي الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، إضافة إلى إرساء دعائم الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، وتحفيز مناخ الاستثمار.

أضاف وزير المالية، أنَّ 29 ألفًا و597 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاء الكامل بنسبة 100٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» التي بلغت 4.9 مليار جنيه، حيث بادروا بسداد أصل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة بنحو 5.6 مليار جنيه قبل العمل بهذا القانون بتاريخ 16 أغسطس الماضي.

وأوضح أنَّ 14 ألفًا و913 من الممولين والمكلفين استفادوا من التجاوز عن 90٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو 1.5 مليار جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا الأولى من العمل بالقانون التى انتهت منتصف أكتوبر الماضي، 1.4 مليار جنيه تشمل أصل الضريبة و10٪ مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.

وأشار إلى أنَّه 1965 من الممولين والمكلفين استفادوا حتى 18 نوفمبر الحالي من التجاوز عن 70٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو 11 مليون جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا التالية من العمل بالقانون التي تنتهي 14 ديسمبر المقبل، 44 مليون جنيه تشمل أصل الضريبة و30٪ مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.