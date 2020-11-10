وزير المالية: القرض الجديد من صندوق النقد لن يمس الأسعار أو المواطن

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، قيمته 8 مليارات، عبارة عن 2.8 مليار دولار كقرض سريع، وبعدها 5.2 مليار دولار، ومصر حصلت من الجزء الأخير على 2 مليار، ويتبقى 3.2 مليار ستحصل عليها بحلول 30 يونيو 2021، والسداد سيتم بعد 3 أو 4 سنوات.

وأضاف "معيط"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن القرض مرتبط ببعض الإصلاحات، تخص قطاعات وقوانين لإعادة هيكلتها، ولا يوجد أي إجراءات لها علاقة بالمواطن المصري أو أي أسعار، معقبا: "قولا واحدًا، لا يوجد".

ولفت الوزير، إلى أن مصر تسعى حاليا لسن قانون للصكوك، موضحا أن سوق الصكوك يبلغ 2.6 تريليون دولار في العام، ومصر غير موجودة به، والدولة تسن قانونا بهذا الشأن، لأن بعض المستثمرين يفضلون ذلك، موضحا أنه لم يحدث في تاريخ استثمارات الدين، أن الدولة طرحت صكوك إسلامية.

وشدد على أن الدولة تعيد النظر حاليا في قانون الضريبة العقارية، لأنه غير راض عن حصيلة الضرائب العقارية، التي بلغت 5 مليارات جنيه فقط، كما أنها تسعى لإعادة النظر في قانون ضريبة الأطيان الزراعية، لإعادة تقييم وضعه وتحديد مستقبله، مشددا على أن القانون الأخير ما زال مؤجلا.