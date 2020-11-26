بروتوكول تعاون بين محافظة أسيوط وجهاز تنمية المشروعات لتطوير القرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية التعاون وتضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشاريع ومبادرات تخدم المواطن بقرى ونجوع المحافظة والعمل على تأهيل وتدريب الكوادر والعمالة المطلوبة لسوق العمل.

وأشار سعد خلال اجتماعه بقيادات المحافظة، إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية والارتقاء الحضري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات الحياة لتحقيق حياة أفضل للمجتمع.

وناقش الاجتماع تفعيل بروتوكولات العمل وأطر تنفيذها والخاصة بإنشاء وتطوير البنية الأساسية بمحافظة أسيوط والتي من المقرر تنفيذها ضمن مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية" والمقدمة كمنحة من الاتحاد الأوروبي.

وقال المحافظ إن بروتوكول التعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومديريات خدمية كهيئة الأبنية التعليمية، والري، والطرق، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتنفيذ بعض المشروعات بمراكز أسيوط، ديروط، أبنوب، البداري.

وأوضح أن تلك المشروعات تهدف إلى الحفاظ على الترع وتحسين كفاءة توزيع مياه الري ووصولها لنهايات الترع وتطوير ورفع مستوى العملية التعليمية وفضلاً عن توفير حجم أعمال يدعم قطاع المقاولات الصغيرة بمناطق تنفيذ المشروع وتوفير الوقت المستغرق في الانتقالات وتنشيط وتيسير حركة التبادل التجاري ورفع مستوى المعيشي للفئات المستهدفة بطريقة غير مباشرة.

وقال إنه من المقرر تنفيذ تأهيل وصيانة الترع الصغيرة عن طريق عمل تكاسي للجانبين والقاع بطول 12.8 كيلومتر بقرى المحمودية، سرقنا، مسارة، بمركز ديروط، وقرى سلام، بني حسين بمركز أسيوط، وقرى كوم المنصورة، العوامر البحرية والشرقية بمركز أبنوب، وقرية المراونة بمركز البداري بتكلفة اجمالية 25 مليون جنيه كمنحة من الاتحاد الأوروبي ليستفيد منها نحو 150 ألف مواطن.

وتابع أنه من المقرر رصف عدد من الطرق بقريتي موشا، شطب بمركز أسيوط، وقرية القداديح بمركز أبنوب، وقريتي الكوم الأحمر، والبياضية بمركز البداري بتكلفة إجمالية قدرها 14.5 مليون جنيه لتقديم خدمات أفضل لـ40 ألف مواطن مستفيد، بالإضافة إلى ترميم وصيانة عدد من المدارس وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ليستفيد منها 69 ألف مواطن وذلك لصيانة وترميم مدارس وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بقريتي موشا، وشطب بمركز أسيوط، ونزلة سرقنا، ونزلة مصطفى أبوالهدر بمركز ديروط، وقرية الحمام بأبنوب، والنواورة بمركز البداري.