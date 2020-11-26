المفتي يحذّر متابعي قمة الأهلي والزمالك: التعصب خلق شيطاني

وجّه الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، نصائح لمتابعي مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا، قبل 24 ساعة من انطلاقها، إذ دعاهم لنبذ التعصب الكروي باعتباره خلق شيطاني.

وقال مفتي الجمهورية، إنّ الإسلام حثّ على ممارسة الرياضة وبناء الجسد، إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان": "عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ".

وأضاف علام، في بيان عنه اليوم، أنّ ممارسة الرياضية تهذب الأخلاق وتدعو إلى التسامح وعدم العصبية، وهو ما حثّ عليه الإسلام من حسن الخلق وعدم التعصب.

الإسلام حثّ على ممارسة الرياضة ونهى عن التعصب وسوء الأخلاق

وأوضح أنّ الله عزّ وجل جعل الفيصل بين الناس والشعوب، هي الأخلاق والتقوى، يقول تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)، وهو ما بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "لا فرق بين عربي ولا أعجمي، ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى".

وشدد المفتي على أنّ التعصب الذي يقع من بعض مشجعي الفرق الرياضية أمر مذموم دينيًّا ومجتمعيًّا؛ كونه يؤدي لإثارة الفرقة والبغضاء بين الناس، ويحيد بالرياضة عن أهدافها السامية من المنافسة الشريفة والتقارب وإسعاد الناس.

وأكد مفتي الجمهورية أنّ التعصب خلق شيطاني بغيض حذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما رواه الإمام مسلم، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إنَّ الشَّيْطانَ قدْ أيِسَ أن يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ في جَزِيرَةِ العَرَبِ، ولَكِنْ في التَّحْرِيشِ بيْنَهُمْ".

تعصب بعض مشجعي الفرق الرياضية أمر مذموم دينيًّا ومجتمعيًّا ويؤدي للفرقة والبغضاء

وحذّر المفتي، لاعبي الفرق الرياضية ومشجعيها من الوقوع في فتنة التعصب الأعمى الذي يؤدي إلى الاحتقان، ما يتسبب في أعمال شغب قد يستغلها البعض في تهديد أمن وسلامة الوطن عن طريق توظيف حماسة بعض الجماهير وتعصبهم.

التعصب خلق شيطاني حذرنا منه النبي وقد يستغله البعض لتهديد أمن وسلامة الوطن

وطالب مفتي الجمهورية، الجماهير المصرية بأن يجعلوا من الرياضة مجالًا وفرصة لنشر القيم والاعتدال والأخلاق الحسنة في المجتمع، مؤكدًا أنّه كلما ابتعدنا بالرياضة عن التعصب وسوء الأخلاق كانت وسيلةً للتنافس الشريف والمحبة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد، ويجعلنا نظهر بمظهر حضاري راق بين الأمم والشعوب.