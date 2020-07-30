تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار الملابس في وكالة البلح

تتوجه إلى منطقة وسط البلد، وإذا قادتك قدميك نحو سوق بولاق للملابس، ستجد المحلات بدأت عرض ملابس الصيف، بداية من المايوهات، مرورًا بالقمصان والبلوزات، والفساتين، والسراويل الجينز، وغيرها من القطع المختلفة.

وبسبب الظروف التي يمر بها العالم، ومصر بوجه خاص بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتخوّف الكثيرين، لجأت كثير من المحلات لعرض ملابس جديدة لكن بجودة أقل وبأسعار تناسب الظروف الاقتصادية للشريحة الأكبر من المصريين.

جريدة "الوطن" أجرت جولة في سوق وكالة البلح للملابس المستعملة، ورصدت أسعار الملابس في السوق، كما يلي:

ملابس الأطفال تبدأ من 5 جنيهات

بدأت أسعار الملابس المستعملة من 5 جنيهات ووصلت إلى 200 جنيه، للقطعة، حسب الحجم والنوع الخاص.

وقال أحمد حسن بائع متجول في سوق بولاق، إنّ الأسعار تبدأ من 5 جنيهات من الملابس المستعملة الخاصة بالأطفال، وبدأت سعر الفساتين الأطفال من 15 جنيهًا، للملابس المستعملة، بينما الجديد تتراوح بين 65 إلى 120 جنيهًا.

وأضاف أنّ أسعار الملابس تتحدد حسب المقاس، والعلامة التجارية، أما ملابس الكبار، فتبدأ أسعارها من 15 جنيهًا، وتصل إلى 65 جنيهًا، وزاد الإقبال خلال بداية موسم الصيف، خاصة بعد عودة المصايف، وسفر الكثيرين إلى الساحل.

أسعار المايوهات من 30 جنيهًا

ويقول مدحت صالح صاحب محل سوق بولاق، إنّ هناك إقبال على شراء المايوهات، وتبدأ أسعار المستعمل منها من 30 جنيهًا، وتصل إلى 250 جنيهًا، حسب المقاس ونوع العلامة التجارية، والتي غالبًا ما تكون شهيرة، وزبائنها من طبقات ذات مستوى اجتماعية مرتفعة.

وأوضح أنّ الملابس المستعملة تمر بالكثير من مراحل الغسيل والتنظيف والكي، حتى تكون بشكل لائق يبهر الزبائن لشرائها، إضافة للحماية من فيروس كورونا، ونصح زبائنه بغسل الملابس وتركها فترة قبل ارتدائها.

أما أسعار الملابس، فأوضح أنّ أسعار القمصان الرجالي تبدأ من 50 إلى 130 جنيهًا، حسب المقاس والعلامة التجارية، أما التيشيرتات فتبدأ من 45 إلى 100 جنيه، متابعا أنّ الكثيرين يسألون عن ماركات مثل بولو، لاكوست، أرماني، أما البناطيل الجينز فتبدأ من 70 إلى 200 جنيه.

أسعار الملابس الجديدة في سوق بولاق

أما حسن عماد صاحب أحد المحلات ببولاق، فيبيع تيشرتات جديدة، تبدأ أسعارها من 45 إلى 75 جنيهًا، أما البناطيل الجينز فتبدأ من 90 إلى 130 جنيهًا، وأسعار القمصان تبدأ من 35 إلى 55 جنيهًا.

وقال إنّ الإقبال على تلك الملابس أكبر، لأنها جديدة، وآمنة ولا يوجد أي مخاوف من انتشار فيروس كورونا.