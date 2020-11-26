جامعة سوهاج: قافلة بيطرية بطهطا لحماية الثروة الحيوانية

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج فعاليات القافلة البيطرية المجانية لقرية شطوره بمركز طهطا، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومركز بحوث صحة الحيوان.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على تنفيذ عدد من القوافل الأسبوعية المجانية لقرى ومراكز المحافظة لخدمة المجتمع الخارجي وتقديم الخدمة العلاجية المجانية من كشف وفحص وعلاج لجميع الحالات، مؤكداً ان هذه القوافل تمثل أحد أهم وسائل التحصين والتوعية للمربين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً لإنماء وحماية الثروة الحيوانية والداجنة بهذه القرى.

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي، القائم بعمل عميد الكلية والمشرف علي القوافل، أنه تم فحص وعلاج 564 من أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب، مضيفاً ان الحالات المرضية شملت حالات طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية، تشخيص حمل، وحالات جراحة، حيث تم إجراء بعض العمليات للحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، الي جانب تشخيص وعلاج أكثر من 100 حالة من الطيور بمختلف أنواعها.

وأكد الدكتور محمد حسني وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أنه شارك بالقافلة 25 طالبا وطالبة من الفرق النهائية، حيث تم تدريب الطلاب عملياً بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وعلاج الطفيليات الخارجية بالرش والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الطفيليات وعلاج حالات العقم، وإجراء عمليات الجس والعمليات الجراحية والكشف على الطيور وعلاجها بصرف العلاج اللازم مجاناً، إلى جانب التوعية بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة بأمراض تنتقل بين الإنسان والحيوانات وطرق الحفاظ علي وتنمية الثروة الحيوانية.