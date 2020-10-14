مدير معهد البحوث الحيوانية يستعرض نتائج القوافل البيطرية بدمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الدكتور هانى حسن، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، اليوم، لاستعراض نتائج الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية بقرى المحافظة.

وأعربت "المحافظ" عن تقديرها لتلك الجهود حيث حرص فريق القافلة على تنفيذ عدة أنشطة من بينها فحص التناسليات والباطنة وإجراء السونار والجراحات وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وأمراض نقص المناعة والوبائية والمعدية، وفحص العينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية، وإجراء التحصينات غير السيادية ، فضلاً عن إعداد خرائط وبائية بناء على النتائج المعملية الصادرة عن تلك القوافل بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج و كذا عقد دورات تدريبية عملية للأطباء البيطرين من مختلف مراكز المحافظة، وأخيراً تنفيذ ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين.

وناقشت "عوض" مع مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية السبل الممكنة لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع وكرمت الدكتور هانى حسن، بشهادة تقدير عرفانًا بجهود المعهد المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحرصه على توسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار المربين وخلق فرص تدريبية للأطباء البيطريين، كما أثنت على جهود فريق معهد بحوث التناسليات الحيوانية لتنفيذ هذه الأهداف على الوجه الأكمل.

يذكر أن القوافل البيطرية جرى تنفيذها بقرى السعيدية القبلية والنواصرية بمركز كفر سعد و الكحيل بكفر البطيخ وكفر المياسرة بالزرقا والروضة بمركز فارسكور البصارطة بمركز دمياط خلال الفترة من ١٠ إلى ١٥ أكتوبر، بمشاركة كلا من معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.