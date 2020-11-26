انطلاق مبادرة "التصالح حياة" في محافظة أسيوط

أعلنت مؤسسة حياة كريمة استكمال الخطوات التنفيذية لمبادرة "التصالح حياة" في مرحلتها الأولى والتي تضم 9 محافظات؛ حيث بدأت في تنفيذ خطوة جديدة في أسيوط وهي المحافظ الأكثر احتياجًا من محافظات مصر.

وقالت المؤسسة في بيان، إنها تحاول تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجات ومحدودي الدخل من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة.

وقالت المؤسسة إنه تم في اليوم الأول للمبادرة بالمحافظة فحص الأوراق تحديد الحالات المستحقة لسداد مبلغ جدية التصالح لـ 35 أسرة ضمن المبادرة في مرحلتها التنفيذية بـ 11 قرية من قرى المحافظة بهدف تقنين أوضاعهم.

وتابعت المؤسسة: "تم استقبال الأهالي وفرز الأوراق ومراجعتها وذلك من خلال دراسة ميدانية دقيقة للتأكيد من معايير الاستحقاق لتوصيل الدعم لكل المستحقين وذلك بالتعاون بين فريق مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير للتنمية ووزاتي التضامن والتنمية المحلية".

وتعمل مؤسسة "حياة كريمة" حاليا في تنفيذ مبادرة التصالح في محافظتي سوهاج والبحيرة وذلك لسداد قيم التصالح الخاصة بمخالفات البناء لأهالي المحافظات ومرازها الاكثر احتياجا.

وأطلقت المبادرة في 25 سبتمبر الماضي لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة؛ حيث وفرت المؤسسة 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد ومطروح والبحيرة.

وكانت قد حددت المؤسسة عددا من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة" أبرزها أن يكون مستوفي للشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها.