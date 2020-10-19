اعتماد 2.4 مليار جنيه للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة "بأسيوط

أعلن محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، اليوم الاثنين، اعتماد مبلغ 2.4 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في 90 قرية من القرى الأكثر احتياجاً على مستوى المحافظة، وذلك استكمالًا للمرحلة الأولى التي استهدفت 60 قرية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسيوط مع كل من الدكتورة جيهان فاروق، مسئول المشاركة المجتمعية بالوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عادل لطفي، مسئول التخطيط بالوحدة المركزية، بديوان عام المحافظة، في حضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، لبحث إنشاء وحدات فرعية لمبادرة "حياة كريمة" بمراكز المحافظة.

وأكد "سعد" أن أسيوط ستشهد طفرة تنموية خلال المرحلة القادمة موجها الشكر للقيادة السياسية والحكومة لما يتم تقديمه من دعم لتنمية محافظات الصعيد عامة ومحافظة أسيوط خاصة، لتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وتحقيق تطلعات أبنائها، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالمحافظة، خلال الفترة الماضية، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج الحكومة لتنمية صعيد مصر، يُعد أمراً غير مسبوقاً، مشيدًا بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة في مختلف المجالات.

وأوضح محافظ أسيوط أن جميع الأجهزة التنفيذية ستبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشروعات المبادرة بقرى المرحلة الثانية، بعد أن تم تحديد الاحتياجات والمتطلبات على أرض الواقع لرفع كفاءة تلك القري في مختلف القطاعات، ومنها الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والكهرباء والصحة والتعليم والشباب والرياضة والأنشطة الحرفية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة، لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وهي أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، مؤكداً على توحيد الجهود وتكثيف الأعمال لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل.

وأطلق وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، من محافظة الأقصر، في وقت سابق السبت، المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور 7 محافظين، من بينهم محافظ أسيوط.

وتبلغ استثمارات هذه المرحلة 9.6 مليار جنيه، وتستهدف 375 قرية وتجمعاً ريفياً في 14 محافظة، يوجد معظمها في صعيد مصر، حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية، بنسبة 84% من إجمالي القرى المستهدفة ضمن المرحلة الثانية، ومن المخطط انتهاء العمل في كافة القرى المستهدفة، والبالغ عددها 1000 قرية، بنهاية العام المالي 2023 / 2024.