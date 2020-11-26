مصر الـ90 عالميا في سرعة الإنترنت الأرضي بعد جامايكا

تقدمت مصر مركزًا واحدًا فى متوسط سرعات الإنترنت الأرضي، لتحتل المركز الـ90 عالميًا، بسرعة 34 ميجا بايت، تلتها غينيا فى المركز الـ91، بسرعة إنترنت 33 ميجا بايت، وسبقتها جامايكا بسرعة 36 ميجا بايت، وجنوب إفريقيا، فيما جاءت سنغافورة فى المركز الأول بسرعة 229 ميجا بايت، بيتما احتلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المركز 29 بسرعة 117 ميجابايت.

وبحسب مؤشرات "SPEED TEST" لقياس سرعة الإنترنت، فإن مصر تقدمت ثلاثة مراكز في سرعات الإنترنت على الهاتف المحمول، واحتلت المركز الـ97 عالميا بسرعة إنترنت 19.99 ميجابايت، تلتها السلفادور بسرعة إنترنت 19.91 ميجابايت، وسبقتها أنجولا بسرعة 20.54 ميجابايت، واحتلت الأمارات العربية المتحدة المركز الثاني بسرعة إنترنت 129ميجابايت.

ووصل عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر إلى 96.58 مليون مستخدم بنهاية يونيو الماضي، مقابل 94 مليون مستقدم تقريبا في نهاية يونيو 2019، بزيادة تقدر بنحو 2 مليون و570 ألف مستخدم خلال عام واحد فقط، ليبلغ إجمالي مستخدمي خدمات الاتصالات "المحمول والثابت" في مصر نحو 106 ملايين مستخدم بنهاية يونيو الماضي، فيما، المشتركين في الهاتف الثابت بلغ 9.89 مليون مشترك، في يونيو الماضي، مقابل 8.21 مليون مشترك في نفس الفترة من العام 2019، بزيادة تصل إلى 1.68 مليون مشترك جديد خلال عام فقط، فما بلغ اجمال عدد مستخدمى الانترنت فى مصر حوالى 52 مليون مستخدم، منهم 41.97 للمحمول، و2.24 مليون لـ"يو إس بي" موديم، و8 ملايين للإنترنت فائق السرعة.

وتنفذ مصر حاليًا مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار في 2019 وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالى باستثمارات 300 مليون دولار، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تحوكم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.