وزير التعليم: تطوير استخدام التكنولوجيا لاكتشاف الموهوبين خلال شهور

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنَّ انطلاق المشروع القومي لرفع الكفاءة البدنية للطلاب، جاء ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تنظيم المنظومة المدرسية، والوزارة معنية بالتننشئة الشاملة للطلبة من الناحية التربوية والصحية والرياضية إلى جانب التنشئة المعرفية.

وأضاف "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، أنَّه بناء على تعليمات السيسي، صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة موحدة لمشروع تطوير المنظومة الرياضية المدرسية، وذلك إيمانًا من الوزارة بالاهتمام بكافة الجوانب النفسية والأخلاقية والمعرفية، وتضمنت جوانب المشروع رفع الكفاءة الرياضية والبدنية للطلاب، ونشر الثقافة الصحية والرياضية، مشيرًا إلى أنَّ جائحة كورونا ساعدت في محاولة غرز العادات الصحية السليمة، وهذا مكسب من مكاسب الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنَّ المشروع يتطرق لتفعيل الاتحاد المصري للرياضة المصرية، وتعديل القوانين المنظمة، لتنمية منظومة القيم التربوية والسلوك القويم، وتنمية الروح الرياضية في سلوك الطلاب، والعمل على اكتشاف وتنمية الموهوبين رياضيًا، وسيكون هناك تطورات في استخدام التكنولوجيا في اكتشاف الموهوبين في الأشهر المقبلة.