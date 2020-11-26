الأبنية التعليمية تتسلم مدرسة السادات بالعديسات في الأقصر بعد تطويرها

تسلمت لجنة من هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، مدرسة السادات الابتدائية بالمهيدات بقرية العديسات قبلي برئاسة المهندسة منال أبو المجد محمود رئيس اللجنة، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمبنى، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وهشام على رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمود فراج، المهندس المشرف على المبنى بهيئة الأبنية التعليمة بالأقصر، أنه اليوم تم تسليم مبنى مدرسة السادات الابتدائية بالمهيدات بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد قبل الميعاد المقرر للاستلام، وسوف يتم تجهيز المدرسة بالأثاثات والمقاعد خلال 20 يوم من الاستلام.

وقال الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود جنوب المحافظة، إنه يجرى العمل في تخطيط الأحوزة العمرانية بقرية منشية النوبة على مدار الساعة، حيث تقوم لجنة من هيئة المساحة بالأقصر والإدارة الزراعية بالطود بوضع العلامات الاسترشادية للأحوزة العمرانية بالنجوع والعزب لقرية منشية النوبة.

وأضاف أنه جار تخطيط ووضع العلامات الاسترشادية للأحوزة لعدد من النجوع والعزب بقرية منشية النوبة لنجوع الغربياب والولياب وأبوالحمد والشوشاب والأنصار بعد الانتهاء من اعتمادها، وجار استكمال إجراءات تخطيط ووضع العلامات الاسترشادية لباقى النجوع والعزب بالقرية، وباقى القرى والنجوع والعزب بالمدينة والمركز.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أن هندسة كهرباء العديسات والطود تنسق مع الوحدة المحلية لقرية الطود غرب برئاسة محمد عبد المعز رئيس القرية بتركيب كشك كهربائى من خطة الإحلال من محول معلق بقدرة 200 ك. ف. أمبير إلى كشك كهربائى بقدرة 300 ك. ف. أمبير، وتغيير الأسلاك الهوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية جهد متوسط بمنطقة نجع الجسور بقرية الطود غرب لتدعيم الشبكة وزيادة قدرة كهرباء المنطقة، وإطلاق التيار الكهربائى للكشك وتوزيع الأحمال.