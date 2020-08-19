رصف طريق مستشفى العديسات بالطود في الأقصر

تابع الدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، أعمال رصف طريق مستشفى العديسات المخصص حاليا لعزل مصابي كورونا.

وتابع رزق بعض الإنشاءات التي تمت بها عقب الانتهاء من تركيب خط الصرف الصحي، لمستشفى العديسات التخصصي.

يأتي ذلك في إطار استكمال محولات خطة قرية العديسات قبلي للقرى أكثر احتياجاً.

واطمأن رئيس مركز ومدينة الطود، على أعمال هندسة كهرباء العديسات بتركيب آخر كشك كهربائي من خطة الإحلال من محول معلق إلى كشك كهربائي بقدرة 300 ف. ك بمنطقة الشقيرات، لتدعيم الشبكة وزيادة قدرة كهرباء المنطقة وإطلاق التيار الكهربائي للكشك وتوزيع الأحمال.

وتفقد الدكتور "رزق" أيضًا أعمال تنفيذ خطة القرى الأكثر احتياجاً للعام الحالي 2019 /2020 في قطاع الكهرباء بقرية العديسات قبلي، وتركيب كشك كهرباء بقدرة 300 ك ف بمنطقة عربي بالمهيدات إحلال وتجديد، وكشك كهرباء بقدرة 300 ك ف بمنطقة قباح إحلال وتجديد، وكشك كهرباء بقدرة 300 ك ف بمنطقة الوحدة الصحية بالبروج شرق أيضاً إحلال وتجديد.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أنه جرى الانتهاء من زرع 300 عامود جهد منخفض، وتركيب كشك كهرباء بمنطقة الشيخ عامر ضمن خطة القرى الأكثر احتياجاً لوزارة التنمية المحلية لإنارة الشوارع والطرق بنجوع وعزب وحواجر قرية العديسات قبلي بالتنسيق مع هندسة كهرباء العديسات.