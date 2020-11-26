زايد: اسم "العصار" سيتردد بفخر وإعزاز في نجاح المنظومة الصحية بمصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السكان، إنّ الرعاية الصحية والتأمين الصحي هما الهدف الأسمى في أي منظومة صحية، سواء في قطاع الصحة العامة أو قوائم الانتظار، مؤكدة أنّ كل التدخلات الصحية دون مظلة تأمين صحي شامل لن تستديم.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي منعقد ببورسعيد، أنّ بورسعيد محافظة باسلة، وكانت النموذج الأمثل لتطبيق العديد من الأنظمة وعلى رأسها التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أنّ الشعب البورسعيدي غطى التأمين الصحي الشامل لكل الخدمات الصحية.

وتابعت الوزيرة، أنّ أهالي بورسعيد محظوظون بوجود قيادة مثل اللواء عادل الغضبان، الذي صنع التاريخ في المحافظة، ودونه كانت المنظومة الصحية في بورسعيد ستجد العديد من التحديات.

ووجّهت زايد، الشكر للشركاء الأصليين، قائلة: "أشكر المغفور له الفريق محمد العصار، الذي كان شريكا أصليا، وأول وأهم شركاء النجاح، ليس في بورسعيد فقط، لكن في كل محافظات التأمين الصحي، نتذكره ونترحم عليه، ولن ينتهي بمغادرته الدنيا، لكن سيظل اسمه يتردد بكل فخر وإعزاز في المنظومة الصحية بمصر".