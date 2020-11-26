"العليا للفيروسات" توضح الفرق بين أعراض كورونا والإنفلونزا: فقدان الشم

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطبيب المتخصص هو الذي يستطيع التفرقة بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا العادية، مشيراً إلى أن هناك بعض العلامات يستطيع الفرد من خلالها التوجه للطبيب للتأكد من الإصابة من عدمها.

وأوضح وزير الصحة الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك فرقًا بين الأعراض المصاحبة للإصابة بكورونا وتلك المصاحبة للإنفلونزا العادية، موضحاً أنه في حال شعور المريض بأعراض بسيطة من الممكن ألا يكون مصابًا بكورونا.

ولفت إلى أن الأعراض الشديدة للإصابة بالفيروس تتمثل في الحرارة العالية وفقدان الشم والتذوق وتكسير في الجسم، وفي حال الشعور بها يجب على المريض التوجه لأقرب مستشفى له وإجراء الفحوصات لأنه سيكون مصابًا بكورونا، أما لو شعر المريض بالحرارة الشديدة مع تكسير في الجسم مع الرشح الشديد فهذه الأعراض إنفلونزا عادية.

وتابع أن أحدًا لا يستطيع في الوقت الحالي تحديد نسب الزيادة المتوقعة لأعداد الحالات بكورونا الفترة المقبلة، نظراً لعدم ثباتها على نموذج أو دالة إحصائية واحدة، موضحاً أن مصر تشهد حاليًا مرحلة تزايد الإصابات في الموجة الثانية بالنسبة للحالات البسيطة والمتوسطة، أما الحالات الشديدة فغير ملحوظة.

وأكد أنه تم تحديث البروتوكولات العلاجية جميعاً لمرضى "كوفيد 19"، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، حيث تم مراجعته باللجنة العليا للفيروسات، مشيراً إلى أن نتائج عقار الـ"ألإيجان" كانت إيجابية في الاستخدام على المرضى، ونُشر البحث في المجلات العلمية الدولية.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه تم التوسع في استخدام عقار الرديمسيفير في التعامل مع جميع الحالات المصابة بكورونا، سواء كانت البسيطة أو المتوسطة، فضلاً عن التوسع في استخدام المضادت للفيروسات التنفسية، مناشداً المواطنين الفترة المقبلة بتوخي الحظر والالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة الفيروس.