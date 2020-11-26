"التعليم" تُعلن إجراءات جديدة بالمدارس بسبب الموجة الثانية من كورونا

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ العديد من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الجديدة، والتي من المفترض تطبيقها بجميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، من أجل مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد واستكمال العام الدراسي الحالي.

ويشهد العام الدراسي الحالي منذ بدايته في 17 من أكتوبر الماضي ظروفًا استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا، وتطبيق وزارة التربية والتعليم العديد من الاحتياطات الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المنظومة التعليمية بالمدارس.

"الوطن" تستعرض أبرز الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها داخل المدارس مع اقتراب حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا:

- ارتداء الكمامة الطبية إجباري لجميع الطلاب الأكثر من 14 عامًا داخل المدرسة.

- التنبيه على أولياء الأمور بأهمية ارتداء أبنائهم الطلاب الأقل من 14 عامًا لواقي الوجه.

- قياس درجات حرارة كل من الطلاب والمعلمين قبل دخولهم من بوابات المدارس.

- تعقيم كل الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية مرتين، الأولى قبل اليوم الدراسي والثانية عقب نهايته.

- توفير كل المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية بغرف العزل الموجودة بالمدارس.

- تقليل أعداد الطلاب داخل الفصل الواحد من أجل خفض نسب الإصابة بالفيروس.

- التشديد على تنظيف وتطهير جميع دورات المياه بالمدارس على مدار اليوم الدراسي.

- استمرار تطبيق التباعد الجسدي بين جميع الطلاب داخل الفصل الدراسي.

- متابعة أسباب غياب أي طالب عن المدرسة وحالته المرضية من أجل اتخذا الإجراءات المناسبة تجاهه.

- توفير كل أدوات التعقيم والتطهير بجميع المدارس.

- ضمان التهوية الجيدة لجميع الفصول والمعامل داخل المدرسة.

- لن يتم السماح لأي طالب أو معلم دخول المدرسة ودرجة حرارته 38 درجة مئوية.

- منع تجمعات أولياء الأمور أمام بوابات المدارس.

- التأكيد على دخول وخروج الطلاب من المدرسة بشكل منظم وتطبيق التباعد بينهم.

- تعقيم الفصول بالمدرسة بانتظام قبل بداية مجموعات التقوية يوميًا.

- كل معلم مسؤول عن مرافقة طلابه أثناء طابور الصباح وصعدوهم إلى الفصول الدراسية.