7 محافظات تشهد زيادات كبيرة ومتوسطة في إصابات كورونا.. بينها المنوفية

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن 7 محافظات تشهد زيادات كبيرة ومتوسطة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال استعراضها للوضع الوبائي في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

وترصد السطور التالية، أبرز المناطق التي ينتشر بها فيروس كورونا في المحافظات، حسب تصريحات وزيرة الصحة والسكان، كما يلي:

- القاهرة أكثر المحافظات التي تشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا، ومن أكثر المناطق التي تشهد ارتفاعا في الإصابات بالقاهرة، هي: حلوان، شرق مدينة نصر، المطرية، المرج، البساتين، الساحل، والشرابية.

- النزهة الجديدة ومصر الجديدة ومصر القديمة والمقطم، الأقل إصابة بفيروس كورونا.

- من بين المحافظات التي تشهد ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا، الإسكندرية، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة والسكان، تتصد المنتزه الإصابات بأكثر من 3 آلاف إصابة على مستوى الجمهورية، بينما يأتي حي شرق الإسكندرية في المركز الثاني من الإصابات بأكثر من 2000 حالة، وحي وسط الإسكندرية في المرتبة الثالثة بأكثر من 1000 إصابة على مستوى الجمهورية، والعجمي في المرتبة الرابعة بأكثر من 1000 حالة إصابة، حي غرب الإسكندرية في المركز الخامس من حيث الإصابات، بأقل من 1000 إصابة، المنشية في المرتبة السادسة بأكثر من 500 إصابة، حي الجمرك في المرتبة السابعة بأقل من 500 إصابة، مدينة برج العرب تحتل المركز الثامن بأقل من 500 إصابة.

- الغربية والأقصر في المركز الثالث من بين المحافظات الأكثر إصابة، بينما المحافظات التي شهدت زيادة متوسطة هي المنوفية، سوهاج، وأسوان.

- أما عن المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، فهي: جنوب سيناء، المنيا، السويس، والإسماعيلية.

- 65% من إصابات فيروس كورونا في مصر ممن يجلسون في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

الصحة: غلق 3 ايام لأى منشأة مخالفة للإجراءات الإحترازية

وأكدت الوزيرة أنّ محافظي هذه المحافظات تعهدوا بغلق المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات لمدة 3 أيام، مع وضع لافتة توضح أنّ الإغلاق بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بصحة المواطنين والالتزام بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخفض معدل انتشار العدوى.