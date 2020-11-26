عناوين ومواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز في العاشر من رمضان
كتب:
منة عبده
02:01 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
قطع أراضى الإسكان الإجتماعى.. صورة أرشيفية
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ موعد تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز، بـ مدينة العاشر من رمضان، يبدأ من 6 ديسمبر المقبل، وحتى الأربعاء 27 يناير المقبل، للفائزين بها بالحيين (18 و20) بمدينة العاشر من رمضان.
عناوين ومواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز في العاشر من رمضان
- تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي (18) المجاورة الأولى، من 1 : 30، يوم الأحد 6/12/2020.
- تسليم القطع من 31 : 60، يوم الإثنين 7/12/2020.
- تسليم القطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 8/12/2020.
- القطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 9/12/2020.
- القطع من 121 : 150، يوم الخميس 10/12/202.
- القطع من 151 : 180، يوم الأحد 13/12/2020.
- القطع من 181 : 210، يوم الإثنين 14/12/2020.
- القطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 15/12/202.
- القطع من 241 : 271، يوم الأربعاء 16/12/202.
- بالمجاورة الثانية من 1 : 30، يوم الخميس 17/12/2020.
- القطع من 31 : 60، يوم الأحد 20/12/2020.
- القطع من 61 : 90، يوم الإثنين 21/12/2020.
- القطع من 91 : 120، يوم الثلاثاء 22/12/2020.
- القطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 23/12/2020.
- القطع من 151 : 180، يوم الخميس 24/12/2020.
- القطع من 181 : 210، يوم الأحد 27/12/2020.
- القطع من 211 : 240، يوم الإثنين 28/12/2020.
- القطع من 241 : 270، يوم الثلاثاء 29/12/2020.
- القطع من 271 : 279، يوم الأربعاء 30/12/2020.
- الحي الـ18 المجاورة الثالثة، من 1 : 30، يوم الخميس 31/12/2020.
- القطع من 31 : 41، يوم الأحد 3/1/2021.
- الحي 20 المجاورة الأولى ، من 1 : 30، يوم الإثنين 4/1/2021.
- القطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 5/1/2021.
- القطع من 61 : 90، يوم الأربعاء 6/1/2021.
- القطع من 91 : 120، يوم الأحد 10/1/2021.
- القطع من 121 : 150، يوم الإثنين 11/1/2021.
- القطع من 151 : 180، يوم الثلاثاء 12/1/2021.
- القطع من 181 : 210، يوم الأربعاء 13/1/2021.
- القطع من 211 : 240، يوم الخميس 14/1/2021.
- القطع من 241 : 272، يوم الأحد 17/1/2021.
- المجاورة الثانية بالحي 20 من 1 : 30، يوم الإثنين 18/1/2021.
- القطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 19/1/2021.
- القطع من 61 : 81، يوم الأربعاء 20/1/2021.
- تسليم القطع بالمجاورة الثالثة بالحي 20 أرقام (1 ، 2، 8، 14، 34، 39، 50، 62، 63، 73، 74، 94، 100، 108، 109، 114، 118، 130، 132، 136، 141، 147)، يوم الخميس 21/1/2021.
- تخصيص الأيام من الأحد 24/1/2021، وحتى الأربعاء 27/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.