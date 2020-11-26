قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ موعد تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز، بـ مدينة العاشر من رمضان، يبدأ من 6 ديسمبر المقبل، وحتى الأربعاء 27 يناير المقبل، للفائزين بها بالحيين (18 و20) بمدينة العاشر من رمضان.

عناوين ومواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز في العاشر من رمضان

- تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي (18) المجاورة الأولى، من 1 : 30، يوم الأحد 6/12/2020.

- تسليم القطع من 31 : 60، يوم الإثنين 7/12/2020.

- تسليم القطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 8/12/2020.

- القطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 9/12/2020.

- القطع من 121 : 150، يوم الخميس 10/12/202.

- القطع من 151 : 180، يوم الأحد 13/12/2020.

- القطع من 181 : 210، يوم الإثنين 14/12/2020.

- القطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 15/12/202.

- القطع من 241 : 271، يوم الأربعاء 16/12/202.

- بالمجاورة الثانية من 1 : 30، يوم الخميس 17/12/2020.

- القطع من 31 : 60، يوم الأحد 20/12/2020.

- القطع من 61 : 90، يوم الإثنين 21/12/2020.

- القطع من 91 : 120، يوم الثلاثاء 22/12/2020.

- القطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 23/12/2020.

- القطع من 151 : 180، يوم الخميس 24/12/2020.

- القطع من 181 : 210، يوم الأحد 27/12/2020.

- القطع من 211 : 240، يوم الإثنين 28/12/2020.

- القطع من 241 : 270، يوم الثلاثاء 29/12/2020.

- القطع من 271 : 279، يوم الأربعاء 30/12/2020.

- الحي الـ18 المجاورة الثالثة، من 1 : 30، يوم الخميس 31/12/2020.

- القطع من 31 : 41، يوم الأحد 3/1/2021.

- الحي 20 المجاورة الأولى ، من 1 : 30، يوم الإثنين 4/1/2021.

- القطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 5/1/2021.

- القطع من 61 : 90، يوم الأربعاء 6/1/2021.

- القطع من 91 : 120، يوم الأحد 10/1/2021.

- القطع من 121 : 150، يوم الإثنين 11/1/2021.

- القطع من 151 : 180، يوم الثلاثاء 12/1/2021.

- القطع من 181 : 210، يوم الأربعاء 13/1/2021.

- القطع من 211 : 240، يوم الخميس 14/1/2021.

- القطع من 241 : 272، يوم الأحد 17/1/2021.

- المجاورة الثانية بالحي 20 من 1 : 30، يوم الإثنين 18/1/2021.

- القطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 19/1/2021.

- القطع من 61 : 81، يوم الأربعاء 20/1/2021.

- تسليم القطع بالمجاورة الثالثة بالحي 20 أرقام (1 ، 2، 8، 14، 34، 39، 50، 62، 63، 73، 74، 94، 100، 108، 109، 114، 118، 130، 132، 136، 141، 147)، يوم الخميس 21/1/2021.

- تخصيص الأيام من الأحد 24/1/2021، وحتى الأربعاء 27/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.​