صور.. انطلاق مهرجان اختراق الضاحية برعاية منطقة الأقصر الأزهرية

أطلق أحمد عبادي أحمد، مدير عام منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم، صافرة البداية لمهرجان اختراق الضاحية لمسافة 8 كيلو مترات، تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وقال عبدالجليل محمد عبدالجليل، مدير رعاية الطلاب، إن سباق اختراق الضاحية لمسافة 8 كيلو مترات، بمشاركة 120 طالبا يمثلون معاهد الأقصر الأزهرية كافة، مشيرا إلى أن نقطة الانطلاق كانت من الميناء السياحي بالبر الغربي، مرورا بنقطة مرور القرنة، وامتداد طريق المعدية، وصولا لتمثالي ممنون ومعبد الرامسيوم، حتى نقطة النهاية بمركز شباب القرنة.

وأعلن عن أسماء الطلاب الفائزين، وهم: الطيب سيد حسن، المركز الأول، وأحمد صابر أحمد الراوي، الثاني، معهد القرنة، وعبدالرحمن سعيد سيد أحمد، معهد الأقصر، الثالث، وأحمد محمود جاد، الرابع، معهد الضبعية، والطيب حسان محمد، الخامس، معهد القرنة، ومحمد إبراهيم محمد، السادس، معهد طفنيس.

وفاز مصطفى عبدالكريم أبوبكر، معهد المساوية، بالمركز السابع، وحسين عبدالرحمن محمد، معهد أصفون، بالثامن، ومصطفى ناصر شحات، معهد محمد رجب "إسنا غرب"، بالتاسع، أما الأخير مؤمن محمد النادي، معهد أرمنت الوابورات.

وكان الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، استقبل بمكتبه بديوان عام المنطقة، الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر؛ لبحث أوجه التعاون المشترك ومد جسور التواصل العلمي والثقافي بين الجامعة والمنطقة، وتفعيل مبادرة "هنجملها"، التي تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة "الزيتون - التين - الليمون"، للإسهام في تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الأكسجين، وتقليل الاحتباس الحراري.

حضر اللقاء وفد الجامعة الذي تكون من الدكتورة رضا عطا الله، المدرس بكلية الآثار، منسق المبادرة بمحافظتي الأقصر والإسكندرية، والدكتور هاني حليم، مدرس الآثار الإسلامية، مدير العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وكان في استقبالهم جميع قيادات المنطقة والعاملين وطالبات معهد الأقصر الثانوي.