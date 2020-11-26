اعترافات المتهم في جريمة عين شمس: طعنت صاحبي من ضهره وسرقت متعلقاته

اصطحبت جهات التحقيق وقوات الشرطة المتهم بقتل صديقة لسرقته في عين شمس إلى شقة المجني عليه حيث المسرح الذي شهد ارتكاب الواقعة، وشددت قوات الأمن من حراستها خشية الاعتداء على المتهم من قبل أسرة الضحية وجيرانه.

ووثقت جهات التحقيق اعترافات المتهم بالصوت والصورة، وقال إنه قتل المجني عليه في 3 دقائق وهرب، حيث طرق المتهم على باب شقة المجني عليه، وأدى أحد المخبرين في قسم شرطة عين شمس دور المجني عليه، وفتح الباب وطلب منه الدخول ثم أغلق المتهم باب الشقة، وجلسا الاثنان على أريكة في صالة الشقة، وبعد مرور ربع ساعة على جلوس القاتل مع المجني عليه كان رتب كل أفكاره لارتكاب الواقعة.

طلب المتهم من المجني عليه أن يشرب كوب شاي وأثناء ذهاب الأخير للمطبخ، دخل عليه الجاني وكتم أنفاسه من الخلف وسدد له طعنات عدة في الظهر، ثم التف المجني عليه وقام المتهم بتسديد عدة طعنات له في البطن.

فتش المتهم بعد ذلك الشقة وحصل على هاتف محمول خاص بالمجني عليه وحافظة نقوده، ثم فتح باب الشقة وخرج.

ورد مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ذكر في العقد السادس من العمر وسط بركة من الدماء في أرضية مطبخ الشقة ويرتدي كامل ملابسه، ومصاب بطعنات عدة في أماكن متفرقة من الجسد.

كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وهو ما يؤكد بأن المتهم معلوم لدى المجني عليه، وبالفحص تبين اختفاء هاتف القتيل وكذلك حافظة نقوده.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي من الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات المجاورة للعقار الذي شهد الواقعة، وبتفريغها رصدت الكاميرات دخول شخص في توقيت معاصر لوقت ارتكاب الواقعة، وبتحديد هويته تبين أنه عامل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتربطه صداقة بالمجني عليه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبإرشاده ضُبطت جميع المسروقات بمكان إخفائها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.