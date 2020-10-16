قاتل صديقه في عزبة الهجانة: "حق ربنا يموت عشان أكل عليا 2000 جنيه"

"أكل عليا 2000 جنيه، ولما تعبت من المطالبة قتلته عشان ده حق ربنا أنه يموت عشان هو مفتري".. بتلك الكلمات اعترف شاب ثلاثيني بقتل صديقه بعدة طعنات، بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

حدثت الواقعة في عزبة الهجانة منذ 4 أشهر، وأصدرت النيابة العامة، أمس، قرارا بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتل صديقه عمدا في المنطقة المذكورة، انتقاما منه؛ لوجود خلافات مالية بينهما على مبلغ 2000 جنيه.

وقال المتهم في التحقيقات: "كنا صحاب، وكان دائم الاقتراض مني، وفى يوم الواقعة طلبت منه رد مبلغ أخده مني؛ فرفض وأنكر المبلغ، ونشبت بيننا مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة"، مضيفا أنه سدد عدة طعنات في جسد المجنى عليه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كان قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقى بلاغا من شرطة النجدة، مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بعزبة الهجانة، وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أنها بين مبيض محارة وعامل، بسبب اقتراض الأول ألفين جنيه من الأخير ورفضه ردها، وأفادت التحريات أن المتهم توجه إلي المجني عليه وطالبه بردها، ولكنه رفض فنشبت مشادة كلامية تطورت إلي المشاجرة، طعن الأول، الأخير على إثرها بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وتحفظت على أداة الجريمة، وأحالتها إلي الأدلة الجنائية لفحصها وإعداد تقريرًا بحالتها الفنية.

وجدد قاضي المعارضات بعد ذلك، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، حتى انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها في الواقعة، وأحالت القاتل إلي القضاء لينال عقابه عما اقترفت يداه، بحق المجني عليه وإزهاق روحه.

وقضى المتهم عدة أشهر رهن الحبس الاحتياطي، حتى تسلمت النيابة التقارير الفنية من الطب الشرعي والأدلة الجنائية، حتى صدر قرار إحالة القاتل إلي محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، وتسلمت محكمة الاستئناف في القاهرة ملف القضية، لتحديد أولي جلسات محاكمة المتهم.