الغرف التجارية: مبادرة "ما يغلاش عليك" أدت لارتفاع ملحوظ في المبيعات

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، عن انتهاء مبادرة "ما يغلاش عليك" اليوم الخميس.

وقال إن تزامن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار (ما يغلاش عليك) لتشجيع بيع المنتجات المحلية مع موعد الأوكازيون الصيفي السنوي والجمعة البيضاء أدي إلي تنشيط السوق، حيث تلاحظ ارتفاع المبيعات بالأنشطة التجارية المختلفة.

وقال مصدر بالاتحاد لـ"الوطن" إن المبادرة الرئاسية أدت لارتفاع ملحوظ في مبيعات الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والملابس الجاهزة، خاصةً في ظل انخفاض الأسعار بالمبادرة الرئاسية التي تصل نسب الخصومات بها إلى 30%.

وأشار إلى أن المبادرة أتاحت تيسيرات جديدة تتمثل في أنه إذا كانت الخصومات المقررة من التجار والمُصنعين للمواطنين أكثر من 15% لأي سلعة ستدعم الخزانة العامة للدولة أصحاب البطاقات التموينية بخصم 14% بدلًا من 10%، وإذا كانت تخفيضات التجار والمُصنعين للسلعة تساوي أو أقل من 15% سيكون "دعم الخزانة العامة" لأصحاب البطاقات التموينية خصمًا بمقدار 10%.

وتابع: الفترة الماضية شهدت تنسيقا مع وزارة التموين للسماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة "ما يغلاش عليك".

وقال إن احتياج السوق لمثل هذه المبادرة المهمة لا يقل أهمية عن احتياج المواطن لها، كونها مبادرة مهمة لمساندة المواطن وتنشيط السوق ودعم الاقتصاد.

ووفقا لبيانات وزارة المالية فقد زار المنصة الإلكترونية للمبادرة أكثر من 7 ملايين فرد، بينما تجاوز عدد مشاهدات المنشورات الخاصة بالمبادرة بمواقع التواصل الاجتماعي 83 مليون مشاهدة لأكثر من 18 مليون فرد.

وأعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية أن المبادرة الرئاسية تصل الخصومات فيها إلى 20٪، إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه، بحد أقصى ألف جنيه، للبطاقة بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.